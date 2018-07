Pardubičtí radní odmítli autobusové nádraží u pošty, postaví ho za bytovkou

Jenom chvíli to vypadalo, že opozice v Pardubicích bude ve sporu o umístění autobusového nádraží dirigovat primátora Martina Charváta z hnutí ANO, jehož oslabená koalice ztrácí v zastupitelstvu půdu pod nohama. Nakonec ale bude mít hlavní slovo opět Babišovo hnutí.

Zatímco primátor chce stavět terminál B za bytovým domem u vlakového nádraží, většině zastupitelů v čele s opozicí se plán moc nezdá. Bojí se, že centrum města bude ucpané ještě víc než dnes.

Letos v květnu schválili usnesení, podle něhož mají radní posoudit i možnost, že terminál vznikne u pošty o půl kilometru blíže k centru. Jenže žádné nestranné posouzení obou variant zatím nebude. Radní podnikají jen kroky pro stavbu na místě, které původně zvolili. Do voleb se to už nezmění.

„Místo za bytovým domem má několik výhod. Asi tou nejzásadnější je návaznost na terminál městské hromadné dopravy a jeho umístění v bezprostřední blízkosti hlavního vlakového nádraží. Především však jeho napojení na lávku přes železniční koridor, jejíž vybudování garantovala SŽDC, a tím propojení s plánovaným parkovacím domem a terminálem C - JIH na Dukle,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

O penězích se bude hlasovat až před volbami

Radní minulý týden už rozhodli o zahájení přípravy zadávacích podmínek pro výběr zpracovatele projektové dokumentace. S nechtěným úkolem posoudit i variantu u pošty se vypořádali obratně.

Požádali totiž v červnu zastupitele, aby na to vyčlenili peníze. Zastupitelstvo, kde kvůli zdlouhavému jednání i absencím neprocházejí ani nejbanálnější usnesení, to neschválilo. O penězích pro studii se tak bude hlasovat až na konci září, pár dní před volbami.

Opoziční zastupitel František Brendl (Pardubáci) uvedl, že toto usnesení bylo schované mezi desítkami jiných bodů.

„Nevšimli jsme si toho, tohle hlasování jsme si nepohlídali. Samozřejmě bylo zbytečné žádat o uvolnění peněz zastupitelstvo, jde o investici v řádu desítek tisíc korun, odbor investic je může uvolnit i bez toho, ale nebyla k tomu vůle,“ uvedl.

„Jak může někdo něco chtít, prohlasovat to, a pak na to odmítnout vyčlenit finanční prostředky?“ komentoval to Martin Charvát.

Terminál u pošty by byl podle opozice blíže centru. Část autobusů by nejezdila na Palackého třídu, kde je už dnes špatná dopravní situace. Město by navíc možná ušetřilo peníze a nebylo by nutné bourat činžovní dům u nádraží. Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové má tato varianta řadu nedostatků.

„Musela by zde být vybudována nová křižovatka, která by se tak nacházela pár metrů od frekventované křižovatky ulic Hlaváčova a Palackého, čímž bychom se dostali do rozporu s předpisy a normami,“ uvedla náměstkyně.

„Chtěli jsme jen po nich, aby se na chvíli zastavili a zamysleli, zda by toto řešení nebylo lepší. Nic víc,“ řekl Brendl.