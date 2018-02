Autobusová zastávka linky č. 1 - Dyleňská u lávky - mimo provoz

Po dobu uzavření lávky pro pěší přes trať mezi ulicemi Antala Staška – Dyleňská bude mimo provoz autobusová zastávka linky č. 1 - Dyleňská u lávky. Hlavním důvodem je zajištění větší bezpečnosti občanů. Podle našich zjištění si mnozí cestující, kteří na této autobusové zastávce vystupují nebo nastupují, krátí cestu přes kolejiště.

„Po dohodě s dopravcem MHD Autobusy Karlovy Vary a.s. jsme tuto variantu vyhodnotili jako řešení, které by mělo v co největší míře zamezit přecházení kolejiště dětmi a neukázněnými občany. Autobusová zastávka bude mimo provoz od 19. 2. 2018 do ukončení opravy lávky. S uzavřením lávky počítáme cca do května letošního roku,“ sdělil starosta města Zdeněk Hrkal.

Město nabízí jako další pomoc pro dojíždějící žáky a studenty pořízení, na náklady města, žákovského a studentského tříměsíčního časového jízdného (žáci do 15 let; studenti od 15 – 26 let) ve výši 400 korun (nutno však mít čipovou kartu v hodnotě 100 korun). Podmínkou je trvalé bydliště v městské části Háje. V případě studentů nutno doložit potvrzení o studiu. Zajištění tohoto časového jízdného je možné na chebském dopravním terminálu MHD během několika příštích dnů.

Intenzivně se pracuje na posílení dalších autobusových linek směr Háje.