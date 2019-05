Karlovarský kraj chce místo internetu získat lepší autobusy

Karlovarský kraj se chce přihlásit do výzvy ministerstva pro místní rozvoj. „Jde o částku zhruba 1,9 miliardy korun, která bude určena pro tři strukturálně postižené kraje, tedy pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký,“ informovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj se podle ní musí na výzvu připravit, a to prostřednictvím takzvané studie proveditelnosti. Žádosti bude odevzdávat na konci června.

„Předkládat bude čtyři, protože jedna může mít maximální výši 200 milionů korun. Prostředky bychom chtěli získat na pořízení nových klimatizovaných autobusů,“ uvedla.

Pokud kraj uspěje, v úvahu připadá například to, že by vozy přenesl do zřízeného vlastního dopravního podniku či by vstoupil do Dopravního podniku Karlovy Vary nebo vyhlásil výběrové řízení na regionální dopravce, kteří by autobusy používali k přepravě cestujících.

„Pro kraj zajišťuje tuto službu sedm dopravců. Obměna by se týkala zhruba 150 autobusů, nyní nám jich jezdí podle výkazů dopravců 202,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík. Vedení kraje bude celou věc předkládat zastupitelstvu, které se sejde 24. června.

Obnovu vozového parku u dopravců brzdí nejistota

Ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek řekl, že možnosti dotací na obměnu autobusů vítá.

„Pro nás, ale především naše cestující, je to určitě zajímavé. My, stejně jako ostatní dopravci, prozatím obnovu vozového parku z vlastních zdrojů neuskutečňujme, a to z toho důvodu, že dopravní podnik nemá závazkovou smlouvu na následující roky,“ řekl.

Uzavřená je jen pro letošek, podle příslibu ji dopravní podnik dostane i na příští rok. „Během té doby by se mělo rozhodnout, jakým způsobem se bude dál pokračovat. Rozhodnutí je ale na Karlovarském kraji, tedy zdali vypíše výběrové řízení, či dodá některým dopravcům zakázky na přímo,“ doplnil Siřínek.

Zároveň zmínil, že karlovarský dopravní podnik s krajem už nějakou dobu jedná. Stáří autobusů určených pro městskou hromadnou dopravu je bezmála šest let, v případě linkové dopravy, u které právě není dlouhodobá smlouva, je to kolem jedenácti let.

Ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan rovněž upozornil na chybějící dlouhodobou smlouvu. „My bychom preferovali, kdyby nám ji dal kraj po dobu udržitelnosti, a pak není co řešit, nemusel by se starat o servis a další věci,“ uvedl.

Modernější budou i vlaky

Před vznikem krajského dopravního podniku varoval s odkazem na sousední Ústecký kraj, který si založil vlastní firmu. Teď se mu podle Zdeňka Suchana doprava tak trochu bortí. Antimonopolní úřad dopravní společnosti před pár týdny zakázal připravený nákup 161 autobusů za více než miliardu korun. Zdůvodnil to tím, že dohody byly v rozporu se zákonem.

„Myslím si, že standardní model objednatel – dopravce v ČR funguje a měl by se nadále udržovat,“ uvedl ředitel. Zároveň podotkl, že celá Česká republika trpí veřejnými soutěžemi a touto situací se bude zabývat Sdružení dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní dopravě ČR, jehož předsednictva je Zdeněk Suchan členem. „Situace ve veřejné dopravě tak, jak je dnes nastavená, je neudržitelná,“ řekl.

Evropské dotace mají zpříjemnit také železniční dopravu, a to mezi Karlovými Vary, Chebem a Plzní. Od jara 2021 by měly tuto trať křižovat čtyři moderní vlakové soupravy nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek typu RegioPanter se 140 místy k sezení. Provozovat je budou České dráhy.

Zatímco cesta běžným vlakem trvá v současné době z Plzně do Chebu hodinu a 47 minut, nové jednotky to zvládnou za hodinu a 28 minut. Rychlík přitom jede stejnou trasu hodinu a 22 minut, což je srovnatelné. Spěšné vlaky by měly proložit dvouhodinový interval rychlíků.