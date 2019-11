Nákladnímu autu se během jízdy uvolnilo kolo a narazilo do autobusu

Dopravní policisté zjišťují, jak je možné, že se v Domažlicích nákladnímu autu během jízdy uvolnilo zadní kolo. To poté přejelo do protisměru a narazilo do projíždějícího autobusu.