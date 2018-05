Autobusy do jednosměrky v centru Budějovic nesmějí, rozhodl soud

Jak MF DNES zjistila, soud zrušil v dubnu část takzvaného dočasného opatření obecné povahy, které provoz v Krajinské a Hradební ulici dočasně umožňovalo. Prozatím to neznamená, že by měla MHD z místa ze dne na den zmizet. Dál totiž platí jiné, trvalé opatření. Provoz midibusů tak pokračuje dál, ale na linku může mít takový verdikt dopad.



Proti fungování MHD jedoucí touto ulicí mezi hlavním náměstím a záchytným parkovištěm v Jírovcově se postavilo Sdružení majitelů domů v centru už loni. Linka 24 jezdí od listopadu. Sdružení po několika týdnech oznámilo, že podá správní žalobu.

„Zavedení dopravy do historického centra je v rozporu se zákonem,“ sdělil tehdy Karel Pražák, zástupce sdružení. Upozornil, že provoz také ohrožuje chodce v pěší zóně a může mít i vliv na statiku domů. K žalobě se pak přidala ještě společnost Obchodní centrum Vltavín, kde je jednatelem Martin Pražák, syn Karla Pražáka.

Vedení MHD odporuje platnému územnímu plánu

„Soud nám dal za pravdu v tom, co tvrdíme od začátku,“ reagoval Martin Pražák. MF DNES má rozsudek i s odůvodněním k dispozici. Píše se v něm třeba, že vedení MHD Krajinskou ulicí odporuje platnému územnímu plánu (ÚP).

„Územní plán uvažuje pouze s jednosměrnou tratí vedenou touto ulicí. Jestliže ÚP upravuje podle stavebního zákona též dopravní infrastrukturu, je zapotřebí se ÚP řídit i při úpravě provozu po místních komunikacích,“ stojí v odůvodnění krajského soudu. Dále se v něm píše, že nebyly dostatečně vypořádány připomínky dopravního inspektorátu.

Soudem projednávané opatření obecné povahy, které vydal magistrátní odbor dopravy a silničního hospodářství, však bylo pouze s platností do 30. června 2018. Jenže ještě loni v prosinci vydal odbor dopravy další, tentokrát trvalé opatření pro provoz v Krajinské a Hradební.

Úřad se s odůvodněním teprve seznamuje

Z tohoto pohledu je provoz MHD dál možný, což MF DNES potvrdil i nezávislý právník. Pokud by však radnice nezareagovala na rozhodnutí soudu, jsou odpůrci linky připraveni podat žalobu i na trvalé opatření.

Město naopak může podat proti aktuálnímu rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten ho může zrušit s jiným právním názorem, jenž bude závazný.

„S odůvodněním se úřad seznamuje, přičemž další postup města bude uvážen v závislosti na důvodech, pro které soud příslušnou část opatření obecné povahy týkající se Krajinské ulice zrušil,“ odpověděla radnice.

Na radnici se odůvodnění teprve ve středu dostalo. „I proto nyní nemohu podrobněji reagovat. Neznám odůvodnění soudu. Ale co se týká souladu s územním plánem, tak to prověřoval útvar hlavního architekta a mělo by být vše v pořádku,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO), který v těchto dnech čerpá volno.

Vedoucí budějovického odboru dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Mráz o rozsudku věděl, ale do středy se rovněž neměl možnost seznámit s odůvodněním.

„Doufám, že se podá kasační stížnost,“ sdělil Mráz. O dalším postupu by mělo být jasno příští týden. Z magistrátu a radnice od některých lidí zaznívalo, že rozhodnutí soudu je špatné.

„Je to především otázka pro město a dopravní podnik. Podle mě je správné, že od záchytného parkoviště v Jírovcově vede do centra MHD. Ale z toho, jak jsme dříve jednali s majiteli nemovitostí v Krajinské, se dalo očekávat, že toto řešení bude problematické,“ uvedl opoziční zastupitel Tomáš Bouzek (TOP 09).

Podle zástupců sdružení majitelů, jež čítá na 40 členů, nemají do památkové rezervace jezdit vozidla nad 3,5 tuny. „Když jedou proti sobě, musí se tu vyhýbat, do toho je tu třeba zrovna dopravní obsluha a ještě cyklisté a chodci,“ reagovala před časem jedna z obyvatelek Vlasta Volfová.