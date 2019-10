VIDEO: Žena zmatkovala na sjezdu z D1, půl kilometru jela v protisměru

Jednašedesátiletá řidička zazmatkovala při sjezdu z D1 u Vyškova v neděli kolem tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Na přiléhající dálnici D46 tak kvůli své chybě vyrazila v opačném směru.

„U středových svodidel se jí museli na poslední chvíli vyhýbat vystrašení řidiči,“ přiblížil policejní mluvčí David Chaloupka.

K vyřešení situace pomohlo i štěstí. Poblíž kritického úseku se totiž zrovna nacházela hlídka dálničních policistů, kteří po zalarmování od projíždějících řidičů zastavili v místě provoz a ženu už po pěti stech metrech z dálnice odklonili.

„Její riskantní jízdu zachytily průmyslové kamery. Žádáme všechny řidiče, kteří se s řidičkou v protisměru potkali, aby se nám přihlásili na linku 158,“ uvedl Chaloupka.

Nedávno se na jižní Moravě vydal do opačného směru dálnice také muž na motocyklu, který na D2 hledal ztracené doklady. Že to není dobrý nápad, připustil až poté, co jej na nebezpečí upozornili dělníci opravující vozovku.