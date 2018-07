Fakultní nemocnice Ostrava ukončila audit. Tři šéfové klinik přišli o místo

„Závěry auditu konstatují závažný střet zájmů u některých řídících pracovníků nemocnice, proto byli s okamžitou platností odvoláni dva z nich: přednostové Martínek a Dvořáček. Přednostka Dvořáčková dosud odvolání nepřevzala, protože je na nemocenské. To se týká i dalšího vedoucího pracovníka odpovědného za ekonomiku nákupu léčiv,“ uvedl ředitel Machytka.



Podle něj zmínění přednostové klinik spoluvlastnili či pracovali pro soukromou laboratoř CGB, do které posílali řadu biologických vzorků k analýze a způsobili tak nemocnici škodu kolem 40 milionů korun.

Předseda Ústavu soudního lékařství v Ostravě Igor Dvořáček.

Pracovník odpovědný za ekonomiku nákupu léčiv pro změnu podle ředitele nedůsledně vyžadoval od dodavatelů takzvané zpětné bonusy, čímž způsobil škodu kolem deseti milionů. „Hned po svém nástupu do funkce jsem začal s firmami jednat a už jsem pro nemocnici získal asi pět milionů korun, což je plat pro několik zdravotních sester navíc,“ říká Machytka.

„K odvolání jsem nedal souhlas,“ říká jeden z děkanů

Problém je, že k odvolání přednostů klinik potřebuje ředitel fakultní nemocnice souhlas děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity. „Ten jsem nedal a nedám,“ říká jeden z odvolaných přednostů Arnošt Martínek, který je současně děkanem fakulty. Tedy dosud byl a stále se za něj považuje.

Jenže Krajský soud Ostrava v uplynulých dnech rozhodl, že odvolání bývalého děkana Pavla Zonči z podzimu 2016 je neplatné. Ředitel Machytka uvedl, že respektuje verdikt, podle kterého je nyní právoplatným děkanem Zonča. Ten od února opět pracuje na chirurgické klinice fakultní nemocnice. „Rozhodnutí soudu platí. Děkanem je docent Zonča a jeho souhlas k odvolání přednostů jsem dostal,“ řekl Machytka.

Odvolaní šéfové: Je to totální právní chaos

„Je to totální právní chaos,“ shodují se expřednostové Martínek a Dvořáček, podle kterých je jejich odvolání z funkcí neplatné. „Už jsme se obrátili na právní kanceláře a budeme se bránit soudně,“ upřesnil Dvořáček.

Oba lékaři v pátek dopoledne podepsali nové pracovní zařazení na pozici sekundárních lékařů, jenže pracovat nesmí. „Do jedné ruky nám sice personalistka dala novou smlouvu a platový výměr, ale do druhé ruky rozhodnutí o překážce v práci se slovy, že v pondělí už nemáme do nemocnice chodit,“ líčí lékař s 38letou praxí. „Celou záležitost vnímám jako vyřizování osobních účtů a snahu o naši dehonestaci,“ dodal Dvořáček.

Podle něj nemocnici žádná škoda v souvislosti s posíláním analýz do laboratoří CGB nevznikla. „Navíc nemocnice ročně posílá do jiných laboratoří přes 200 tisíc analýz, ale z toho do CGB jen velmi nepatrnou část.“

Dvoráčková: Celé to je nesmyslně překroucené

Mluvčí společnosti CGB Laboratoře Hana Hanke upřesnila, že firma dělala pro Fakultní nemocnici Ostrava pouze velmi specializovaná vyšetření: „Ročně jich bylo zhruba jen tisíc.“

To tvrdí i Jana Dvořáčková, někdejší zakladatelka a dnešní minoritní akcionářka CGB, která podle Machytky záměrně nerozvíjela laboratoře v nemocničním ústavu a jejíž podřízení i dcera zaměstnaná ve fakultní nemocnici také pracovali pro CGB.

„To celé je nesmyslně překroucené, což mohu doložit informacemi z výročních zpráv. Žádala jsem každý rok v investičním plánu o přístavbu, rekonstrukci a nové vybavení ústavu, jenže by to stálo asi 80 milionů korun a nemocnice měla jiné priority. A zmínění podřízení jsou zaměstnanci CGB, kteří jen vypomáhají fakultní nemocnici na zkrácený úvazek, protože je málo patologů a bez nich bychom nezískali akreditaci nutnou pro plnohodnotné platby od zdravotních pojišťoven. Bohužel auditoři se mě na nic neptali, jejich účelově zpracované závěry jsem neviděla, ani jsem se k nim nemohla vyjádřit. Je to normální? Není. Celé zlo pochází z osobních sporů mezi mým manželem a doktorem Zončou, já jsem jen vedlejší produkt. Proti dehonestaci celé mé rodiny se ale také budu bránit,“ říká Dvořáčková.

Za Machytkou stojí ministr, za lékaři univerzita

Zatímco za rozhodnutím Machytky stojí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, rektor Ostravské univerzity Jan Lata vydal předběžné opatření, ve kterém přikázal Pavlu Zončovi, aby se do vyřešení celé záležitosti zdržel výkonu funkce děkana a vedením Lékařské fakulty pověřil dosavadního děkana Arnošta Martínka.

„Na základě výše uvedeného považuji jako děkan pověřený vedením Lékařské fakulty odvolání přednostů klinik a ústavů Fakultní nemocnice Ostrava bez mého souhlasu eventuálně bez souhlasu rektora Ostravské univerzity za protiprávní, a proto neplatné,“ prohlásil Arnošt Martínek. Podle Machytky ale platí stanovisko soudu. Rozdílné názory mají i právníci. Rozhodovat tedy budou zřejmě muset opět soudci.