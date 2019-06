Neznámou historii Luhačovic líčí v průvodci hlas Goldflama i Zawadské

15:50

Návštěvník Luhačovic se snadno dozví, že ve městě tvořil Leoš Janáček, popsané jsou i prameny a historie lázní. Přesto se skupině tvůrčích lidí ze spolku Luhovaný Vincent podařilo zmapovat i méně známou historii města zcela jinak. Vytvořili audiomapu Luhačovic, která vysvětlí i to, co je to interesantní sakumprásk.