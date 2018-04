Na jihočeské silnice letos položí nový asfalt za stovky milionů korun

Silnice z Vyššího Brodu na Krumlovsku ke státním hranicím nebo komunikace vedoucí přes Dub na Prachaticku. Tyto a desítky dalších úseků vozovek a mostů v Jihočeském kraji se letos dočkají opravy a položení nového asfaltu. Nezapomnělo se ani na méně rušné, ale zničenější komunikace.

Kraj už ví, s kolika penězi od státu může počítat na silnice II. a III. třídy. Ten formou mimořádné dotace rozděluje čtyři miliardy korun a Jihočeši se díky velikosti kraje a rozsáhlé silniční síti mohou těšit na druhou největší sumu po středních Čechách.

„Už čtvrtým rokem tímto způsobem pomůžeme krajům opravit stovky kilometrů silnic a mostů. Ten Jihočeský obdrží téměř 428 milionů korun,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Návrh bude ještě schvalovat vláda a Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). To by však měla být už jen formalita. Pro srovnání, například sousedící Plzeňský kraj má dostat 362 milionů korun.

„Novinkou mezi podmínkami pro získání přidělené částky je povinnost krajů odstranit ze svých pozemků veškeré billboardy a další reklamní zařízení, která se nacházejí v ochranných pásmech dálnic a silnic prvních tříd,“ dodal Ťok.

S využitím peněz v jižních Čechách nebude mít kraj ani jeho Správa a údržba silnic (SÚS) žádný problém. „Obsáhlý seznam komunikací a jejich stavu a nutnosti oprav máme dlouhodobě připravený. Vše je v takzvané bílé knize. Tam jsou rozdělené silnice druhých a třetích tříd a mosty a je u nich uvedeno, jakou mají prioritu,“ upozornil náměstek hejtmanky pro investice Josef Knot.

V pondělí budou předávat staveniště v Dubu na Prachaticku

Jihočeští silničáři mají na letošek naplánované více než dvě desítky oprav mostů a dalších čtrnáct úseků silnic. „Tyto peníze budeme směřovat především na komunikace třetí třídy. U těch větších a vytíženějších tahů využíváme také evropské dotace z programu IROP,“ vysvětlil Jan Štícha, ředitel jihočeské SÚS. Kraj nechá ze státní dotace opravit dalších pětadvacet úseků silnic.

Už v pondělí budou například předávat staveniště v Dubu na Prachaticku. „Práce potrvají až do konce roku. Je to společná akce městyse a kraje. My budeme financovat opravy vodovodů, kanalizace a chodníků, za krajem jde silnice,“ upřesnil starosta Dubu Václav Novák.

Kromě průjezdu obcí bude nová silnice i v okolí, a to na příjezdu od Vlachova Březí a dál na Javornici a dostat se má i na úsek směrem na Borčice. Dubští, ale i řidiči z okolí na rekonstrukci vozovky čekají mnoho let. „Je to tam dost rozbité. Nový asfalt si tahle silnice určitě zaslouží,“ zmínil Jan Staněk, který tudy občas projíždí.

U krajských akcí bude jednou z nejnákladnějších oprava silnice Žár - Čkyně na Prachaticku v délce téměř šesti kilometrů a předpokládaným nákladem přes 34 milionů korun.

„Z pohledu dopravního zatížení je dobré zmínit plánované opravy komunikace z Vyššího Brodu na Studánky a ke státním hranicím. Tam jsou předpokládané náklady na akci 20 milionů korun. A za zmínku stojí určitě i obnova povrchu průtahu Včelné u Českých Budějovic za necelých 5,5 milionu korun,“ vyjmenoval Štícha.

Dohromady hodlá kraj za pomoci dotace SFDI investovat do komunikací II. a III. tříd bezmála 230 milionů korun, za což obnoví přes 60 kilometrů vozovek.

A neméně vysokou sumu hodlá využít i jihočeská SÚS.

„Do rekonstrukce mostů předpokládáme vložit takřka 162 milionů korun,“ informoval ředitel Štícha. Na seznamu je třeba most ve Strýčicích na Českobudějovicku, v Záboří na Písecku či přes Luční potok u Horské Kvildy na Šumavě.

A kromě mostů se SÚS za pomoci dotačních peněz ze SFDI pustí do čtrnácti rekonstrukcí silnic o celkové délce přes 43 kilometrů. Zde se dostane třeba na opravu vozovky ze Stádlece ke známému Stádleckému mostu na Táborsku či čtyřkilometrový úsek Mičovice - Třebanice na Prachaticku.