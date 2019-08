Do stavby stadionu na Chodově se zapojí Praha 11, bruslit se má do dvou let

Příprava projektu Areálu ledových sportů na Chodově u Základní školy Ke Kateřinkám začala už v roce 2014. Stavět se začalo letos v únoru, jenže už koncem června se práce zase zastavily.

Důvodem dalšího zdržení projektu Areálu ledových sportů na Chodově byla nevyjasněná spoluúčast magistrátu na projektu. Ten měl podle původních předpokladů získat padesátiprocentní podíl v akciové společnosti AR Delta, která projekt vlastní. Druhou polovinu by držel soukromý investor, firma ALS Investors, který s celým plánem přišel.



Kvůli některým chybějícím podkladům, které požadovala část členů vládnoucí koalice na magistrátu jako podmínku spolupráce, nakonec přímá účast hlavního města v projektu padla.

Vzhledem k patové situaci, která vyústila právě v zastavení stavebních prací, a hrozbě výraznějšího prodražení projektu začaly v letních měsících o dalším postupu společně intenzivně jednat magistrát, soukromý investor a radnice Prahy 11, na jejichž pozemcích má stadion vyrůst. Teprve nyní se zdá, že se zúčastněné strany blíží k finální dohodě.

„Jednání by měla skončit se závěrem srpna a vypadá to na variantu, že místo hlavního města, které už má v současnosti řadu akciových společností, by do projektu spolu se soukromým investorem vstoupila Praha 11,“ říká radní městské části pro sport, kulturu a volný čas Jan Stárek (TOP 09/STAN).

Areál zimních sportů Komplex se dvěma kluzišti má vzniknout na pozemcích ZŠ Ke Kateřinkám v Praze 11.

Investorem má být rovnoměrně soukromá společnost a radnice Prahy 11.

Celkem má stavba vyjít zhruba na 220 milionů korun. Každý z partnerů vloží 35 milionů korun, zbytek pokryje půjčka.

Peníze Praze 11 poskytne magistrát, a to minimálně zčásti formou dotace.

Pokud se pozastavené práce znovu rozběhnou na podzim, v provozu by měl být areál na jaře roku 2021.

Jeho slova potvrzuje i starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti), podle něhož se nyní především dolaďují konkrétní podmínky vstupu městské části do akciové společnosti.

„Za posledních pět let víme o projektu v podstatě všechno. Proto jsme se s magistrátem nakonec dohodli, že jej přesune na nás,“ řekl Dohnal.

Za podíly ve společnosti, která zimní stadion postaví a bude dále provozovat, ale musí Praha 11 stejně jako soukromý investor vložit 35 milionů korun. Takovou částku městská část nyní nemá k dispozici. Proto magistrát radnici přislíbil finanční pomoc, přestože samo hlavní město do projektu vstoupit nechtělo.

„Zatím je ještě otázka, jestli metropole poskytne radnici finance formou účelové dotace, nebo jen zčásti jako dotaci a zčásti jako bezúročnou půjčku,“ vysvětluje pražský radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), jaké dvě možnosti aktuálně leží na stole.

Celkem 70 milionů korun od radnice a investora, ale na výstavbu zdaleka stačit nebude. Pod hlavičkou akciové společnosti AR Delta si tak oba budoucí partneři zbylé peníze půjčí.

V provozu by areál mohl být na jaře 2021

„Plánujeme si vzít společný úvěr u banky kolem 150 milionů korun, který už je předjednán,“ doplňuje starosta Prahy 11. Výsledný účet by se proto měl vyšplhat až na 220 milionů korun. Radnice však předpokládá, že provoz zimního stadionu bude ziskový a úvěr se bude splácet z vydělaných peněz.

Pokud se nakonec zúčastněné strany skutečně na všech podmínkách domluví, podle Dohnala by se stavba mohla rozběhnout během jednoho až dvou měsíců. Finanční pomoc radnici totiž musí schválit nejen rada hlavního města, ale i jeho zastupitelstvo, které se poprvé po prázdninách sejde až ve druhé polovině září. V případě, že se začne stavět ještě na podzim, Areál ledových sportů by měl otevírat zhruba na jaře roku 2021.

Praha 11, kde žije téměř 80 tisíc obyvatel, věří, že po otevření poměrně velkou kapacitu areálu naplní. Kluziště se budou nacházet přímo v komplexu základní školy, takže by je měli zejména v dopoledních hodinách v rámci tělocviku využívat tamní žáci. To samé má ovšem platit pro dalších osm základních škol i gymnázia, která sídlí na území Prahy 11. Stadion má dále sloužit i pro odpolední volnočasové aktivity zejména dětí, sportovních klubů nebo třeba pro veřejné bruslení.

Základ komplexu budou tvořit dvě ledové plochy. Jedna bude určena pro bruslení a hokej, ve druhé budou čtyři curlingové dráhy. Součástí má být i odpočinková zóna s restauracemi, prostor pro fitness, rehabilitaci a fyzioterapii nebo půjčovna sportovních potřeb. Nový areál bude bezbariérový.