Prodej zchátralé Tesly se blíží. Radní mají konečně zájemce

Vedle bydlení má areál sloužit i velkokapacitnímu parkování nebo obchodům.



Bývala to chlouba socialistického hospodářství v Československu. Ovšem to už je dávno. Dnes areál někdejšího státního podniku Tesla Pardubice nedaleko krajské nemocnice může sloužit tak akorát pro natáčení hororu, cvičení hasičů nebo hraní paintballu.

Zdá se však, že by se po dlouhé době mohlo v Tesle odehrávat něco smysluplného. Radní města už schválili výsledek výběrového řízení na prodej brownfieldu a zatím se tváří, že mnohaletý příběh se blíží ke svému konci.

„Podmínky výběrového řízení splnila firma Linkcity Czech Republic. Máme to vymyšlené tak, že pokud vše schválí zastupitelstvo, pronajmeme areál firmě na čtyři roky. To zároveň bude doba, kterou firma dostane na získání územního rozhodnutí pro plánovanou přestavbu Tesly. Pokud dokumenty získá, areál jí prodáme,“ uvedl primátor Martin Charvát s tím, že firma by měla zaplatit městu 35,2 milionu korun.

Politici už dostali na stůl i vizualizace, jak by „nová Tesla“ měla vypadat. „Zatím je nemůžeme zveřejnit, ale musíme říct, že to celé dává logiku a vypadá to dobře,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Z vizualizací je patrné, že hlavní podíl areálu si ukousne bydlení, a to hned v několika formách. „V plánu jsou pavlačové domy i rodinné domky,“ uvedl primátor Charvát.

Prý by podle něj neměl být problém ani s hlukovými limity, které bude v bytech narušovat blízký železniční koridor a vytížená silnice, které se v Pardubicích říká rychlodráha.

„Větší domy budou postaveny tak, aby do nich hluk šel minimálně. Navíc hlavní budova zůstane stát a bude fungovat jako protihluková stěna,“ uvedl Charvát a dodal, že by měly v areálu být i ubytovací kapacity pro blízkou nemocnici, a dokonce i třeba pro hokejový klub Dynamo. Své nároky na přeměnu Tesly mají však i krajští politici, kteří areál městu přenechávali. Podle hejtmana je hlavní, aby v bývalé továrně nevznikly ordinace, které budou konkurovat krajské nemocnici.

„Jednou z našich podmínek při převzetí bylo, že zde nevznikne žádná konkurence naší nemocnici. Pokud se nám nepodaří najít s městem shodu na využití areálu, můžeme zvažovat, že bychom jej převzali zpět do svého majetku. Koneckonců by se mohlo jednat o územní rezervu pro případné rozvojové plány nemocnice,“ uvedl loni v létě hejtman Martin Netolický.

V Tesle by mohlo vzniknout parkoviště až pro 400 aut

Nyní se zdá, že by mohl být v klidu. Vedle bytů by firma už měla stavět jen polyfunkční dům, obchody a také velké parkoviště, které by mělo sloužit i návštěvníkům nemocnice.

„Všechny požadavky kraje akceptujeme a zahrnuli jsme je do soutěže. I proto by v Tesle měl být parkovací dům plus parkoviště, které by mělo pojmout až 400 automobilů,“ řekl primátor města.

Developerská společnost Linkcity již městu předložila podrobnou studii zástavby areálu o rozloze 2,5 hektaru. Opuštěný areál, který je špatně dopravně dostupný, navíc za své peníze napojí na okolní silnice kruhovou křižovatkou.

Výhodou pro politiky je i to, že firma není v regionu neznámá. V Pardubicích třeba stavěla polyfunkční dům v Pernerově ulici. „Šestipodlažní polyfunkční objekt obsahuje 25 bytových jednotek, komerční prostory v přízemí a podzemní parkoviště,“ píše se na webu společnosti, která má na svém kontě i velký projekt v Chrudimi. Konkrétně v ulici V Hliníkách.

„První dům, Jírovec, je kompletně obsazen. V nabídce druhého domu, Jerlin, zbývá jen pár posledních bytů. Pokračujeme již třetím domem – Jinan, který se začíná prodávat. K dispozici je 28 nových bytových jednotek v dispozicích od 1+kk po 4+kk pro rodiny i singles,“ uvedlo vedení firmy Linkcity.

Bývalá továrna Tesla je opuštěná od konce 90. let. Areál chtěla přestavět na přelomu tisíciletí firma Foxconn. Nakonec jej prodala kraji za korunu. Pardubice ještě musí celou transakci projednat s krajem, od kterého v roce 2012 areál město dostalo. Podle primátora Charváta prodej Tesly přinese Pardubicím i příjemné úspory. „Byť je areál prázdný, stojí nás statisíce ročně za odpadní vody a daně z nemovitostí,“ dodal Martin Charvát.