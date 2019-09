V rekreačním areálu Rolava postaví nové bistro, otevře jen v sezoně

„Nový návrh jsme zpracovali na základě upraveného zadání od vedení města. Základem byla změna provozu, tedy že zařízení nebude provozované celoročně, jak bylo původně plánováno, ale pouze v hlavní sezoně,“ přiblížil Vladimír Tůma ze studia Hangár.



Dalším požadavkem podle něj bylo, otevřít prostor určený pro posezení zákazníků do exteriéru. „Vnitřní kapacita je zhruba sto míst a venkovní kapacita může být někde mezi 150 až 200 místy, takže celková maximální kapacita by mohla být až 300 míst k sezení,“ doplnil.

Díky novému zadání se podle autorů stavba výrazně zjednodušila a snížila se celková investiční náročnost i třeba provozní náklady.

„Hlavním argumentem, proč jsme se rozhodli pro zmenšení původně velkého prostoru a jeho otevření pro venkovní posezení, je jednak zlepšení kvality nabízených služeb. Dál se snažíme respektovat, že trh práce je dnes tak naplněný, že na obsluhu původně navržené restaurace bychom potřebovali minimálně tři až pět číšníků a tři kuchaře,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Zároveň dodala, že pro případného provozovatele restaurace by to znamenalo obrovské měsíční mzdové náklady. Zástupci radnice podle ní zjišťovali i možnost postavit na Rolavu takzvaný kontejner, který by vybavili pro restaurační provoz. Jen vybavení by ale podle primátorky stálo tři miliony korun. Nakonec se zástupci města rozhodli, že nechají původně navržené řešení jen upravit.

„Vycházeli jsme z toho, že kdybychom měnili stavbu zásadnějším způsobem, absolvovali bychom dvouleté administrativní kolečko znovu. To by už asi občané Karlových Varů neunesli, že je Rolava v nekulturním stavu a stojí někde u stánku frontu na párek v rohlíku,“ řekl primátorčin náměstek Tomáš Trtek.

Město nyní bude vybírat firmu, která Café Rolava postaví. Začít by s tím měla v říjnu, dokončení je plánované na polovinu května příštího roku.

Nové občerstvení mělo začít podle původních plánů fungovat už tuto sezonu, jeho stavbu ale provázela smůla. Město nejprve muselo opakovat výběrové řízení, další potíže začaly, když vítězná firma našla pod bývalou pergolou brouzdaliště, se kterým ovšem nepočítal projekt. Nakonec od stavby po dohodě odstoupila. Radnice proto pro letošek vysoutěžila provozovatele, který se stará o stánek s rychlým občerstvením.