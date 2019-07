Hlavním architektem Liberce je poradce primátora. Opozice to kritizuje

„Je zvláštní, že o místo hlavního architekta v pátém největším městě v republice měl zájem jen jeden člověk. To nějak nesedí. Výběrové řízení nemělo žádnou propagaci, město nepožádalo o spolupráci Českou komoru architektů, aby dodala nezávislé odborníky do komise. Tím se řízení dodá důvěryhodnost a zájemci se hlásí s tím, že není rozhodnuto předem. Je strašně amatérské, když si nejprve na radnici primátor přivede osobního poradce a pak pro něj vytvoří na magistrátu útvar,“ kritizuje Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené.

Právě fakt, že Janďourek už na radnici působil jako poradce primátora, podle opozice mohlo ostatní zájemce odradit. Ještě před vypsáním soutěže se v zákulisí mluvilo o tom, že šéfem kanceláře architekta bude právě on.

„Proti panu Janďourkovi nic nemáme, profesně si jeho práce vážíme. Bohužel, okolnosti jeho nástupu hned na začátku působení příliš nepomáhají tomu, aby si vydobyl potřebný respekt,“ řekl Josef Šedlbauer (ZpL).

Vedení města ale spekulace o výběrovém řízení šitém na míru odmítá. „Vyhlášení výběrového řízení včetně podmínek bylo umístěno na úřední desce magistrátu 5. června. Bylo tam do 21. června. Dále byla informace zveřejněna na internetových portálech, kde magistrát obvykle zveřejňuje svá výběrová řízení. Přihlásili se dva lidé. Ale ten druhý to vzdal hned na začátku. Rozhodnutí výběrové komise i rady města o vítězi bylo jednohlasné. Žádné námitky nebyly,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Zkušební doba bude půl roku

Šéfovat kanceláři začne Janďourek od 1. srpna se zkušební dobou na půl roku. Kromě něj budou v kanceláři ještě další dva architekti, krajinný architekt a dopravní specialista. „Bohužel, místo dopravního specialisty ještě nemáme obsazeno. Ukazuje se, že na trhu práce je takto odborně vzdělaných lidí s potřebným razítkem velmi málo,“ zmínil Zámečník.

I přes pochybnosti ve výběrovém řízení opozice vznik kanceláře architekta vítá. „Pro urbanistické utváření města může znamenat práce nového útvaru přínos. Škoda jen, že jeho kompetence jsou poměrně slabé a o stavbách na území města tak budou ve finále stále rozhodovat ti samí úředníci, kteří působí na magistrátu už roky a jejichž pověst je nevalná,“ poukázal Šedlbauer s odkazem na chod libereckého stavebního úřadu.

Hlavní architekt to však bude mít těžké i z jiných důvodů. Bude muset balancovat mezi představou města, investorů, politiků i veřejnosti. „Nebude to mít snadné. Rozhodně se nedá říct, že by všichni hlavního architekta vítali. O to víc mě těší, že se podařilo kancelář hlavního architekta prosadit,“ uvedla na sociálních sítích zastupitelka SLK Květa Vinklátová.



Jedním z prvních úkolů kanceláře bude mimo jiné navržení nové podoby Vítězné ulice, Tržního náměstí, řešit bude i chystanou výstavbu nového sídliště Zelené terasy v Kunraticích, zástavbu volné plochy po Textilaně či problematické Papírové náměstí.

Připravena už je soutěž na novou podobu fasády budovy Uranu, kancelář chce prosadit i architektonickou soutěž na plánovaný sběrný dvůr v Pavlovicích.