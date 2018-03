Archeologové z Brna prozkoumají Omán. Mise má posílit i politické vztahy

Díky vědeckému bádání by se mohly utvrdit politické vazby mezi oběma zeměmi.

Tým, který povede známá archeoložka Inna Mateiciucová a Maximilian Wilding, je vůbec první českou badatelskou skupinou, jež dostala povolení v Ománu vést výzkum. Ani celosvětově není moc archeologů, kteří by v tomto arabském státě pracovali. „Ománci si svoji historii a nálezy velmi chrání. Probádán je zatím jenom malý úsek podél pobřeží,“ říká Mateiciucová, která do skupiny zapojí jak studenty, tak zahraniční odborníky.

Společně se podívají do vnitrozemí, ve skalách na severu země se zaměří na bývalou osadu u vyschlého jezera. Ostatně výzkumy u jezer jsou trendem, archeologové k nim využívají geologické vrty. Předměty svého bádání brněnský tým časově řadí mezi osmé a čtvrté tisíciletí před naším letopočtem.

Nepůjde ale o jedinou oblast, na kterou se brněnští výzkumníci chystají. V hledáčku mají i trility – v řadách stojící kameny podél pobřeží Arábie, o nichž zatím není definitivně jasné, k čemu sloužily. Spekulací a teorií je mnoho, mezi nimi Mateiciucová zmiňuje například značení tras pro pouštní karavany nebo orientační body pro sběr vzácného kadidla.

Archeologie je v Ománu teprve v plenkách, začínalo se až v 70. letech minulého století. Zato Mateiciucová má už za sebou několik úspěšných misí. Jednu z nich, z let 2005 až 2010, však musela se svým týmem ukončit předčasně. V Sýrii, kde tehdy bádala, vypukl válečný konflikt. „Vítáme proto, že studenti nyní dostanou šanci získávat archeologické zkušenosti v bezpečné zemi,“ pochvaluje si.

Pokus o obnovu tradice české archeologie na Blízkém východě

A není to země ledajaká. Omán sloužil jako pojítko mezi Arabským poloostrovem a Indií. „Od starověku přes něj putovaly karavany s vzácným kadidlem a po moři to do Indie bylo na tradičních plachetnicích dhau co by kamenem dohodil,“ podotýká Mateiciucová.

Ustanovení první české archeologické mise v Ománu potvrdili i český velvyslanec v Saúdské Arábii Jiří Slavík a náměstek ministra kulturního dědictví a kultury Salim Bin Mohammed Al Mahrouki. Česko zatím stálé zastoupení v Ománu nemá, mise je však součástí snah pojítko mezi oběma zeměmi vytvořit.

Tradici české předovýchodní archeologie se Mateiciucová pokusí obnovit po dlouhé pauze. V minulosti mezi nejvýznamnější orientalisty patřil třeba Bedřich Hrozný, jenž rozluštil jazyk Chetitů.