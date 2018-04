Na místě školky pro Bosch archeologové poodhalují hornickou minulost

Výzkum předchází začátku stavebních prací.

„V současné době se dělá začišťování plochy po skrývce nadložních vrstev. Jsme na začátku, nicméně už v této době získáváme první archeologické nálezy,“ říká Jakub Těsnohlídek, vedoucí archeologického výzkumu ze společnosti Archaia Brno. Ta výzkum provádí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.



Archeologům se už například podařilo odkrýt až 800 let staré střepy středověké keramiky, hutnickou strusku i nejrůznější drobné artefakty z kovu, jako třeba fragment spony z opasku.

Tato část Jihlavy je na archeologické nálezy velmi bohatá. Archelogové proto očekávají během prací ještě mnohem zajímavější nálezy.

„Dříve se zde nacházela středověká důlní aglomerace Staré Hory, kde se od 13. století těžily polymetalické rudy se zaměřením na stříbro. Zánik lokality byl velice postupný v souvislosti s tím, jak se zvyšovaly náklady na provoz dolů a ubývalo stříbra v podzemí. Těžilo se zde přibližně do 15. století,“ přibližuje Těsnohlídek.

S výzkumem by mohla archeologům pomoci i laická veřejnost

Na místě teď pracuje přibližně deset archeologů. Vedoucí týmu by však přivítal pomoc i ze strany veřejnosti. „Hledáme kohokoli se zájmem o historii, jenž by měl v pracovní dny čas a chuť pomoci s výzkumem,“ konstatuje.

Případní brigádníci mohou být v oboru archeologie úplnými laiky. „Žádná odborná kvalifikace není potřebná. My si pracovníky sami postupně proškolíme a zaučíme. Pro mnohé to může být zajímavá zkušenost,“ věří vedoucí výzkumu.

Archeologové by měli na místě pobýt do začátku června, poté předají pozemek stavařům. Na pozemku se pak začne budovat mateřská škola s kapacitou sto dětí. Jihlavský magistrát počítá s tím, že školka zahájí provoz 1. září 2019.

Mateřinka by měla sloužit hlavně dětem zaměstnanců společnosti Bosch.

„V rámci spolupráce s touto firmou město uzavřelo smlouvu o tom, že do školky budeme přednostně přijímat děti jejích zaměstnanců, za což nám Bosch poskytne finanční kompenzaci. Zbývající kapacita pak bude pro všechny děti ze spádové lokality. Uvažujeme také o internátním provozu, to znamená, že by školka měla celodenní provoz,“ upřesňuje Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství jihlavského magistrátu.