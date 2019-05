Odboráři se bojí o budoucnost ostravské huti. O koupi se zajímá i stát

Odborářům na klidu nepřidal ani průběh vyjednávání o smlouvě mezi novým majitelem a odbory.



„Dostali jsme do rukou jejich verzi dohody, z níž v podstatě zmizely všechny závazky a principy, které jsme požadovali. Jejich odpověď je přepracována tak, že Liberty vlastně nic negarantuje, jsou tam jen nezávazné sliby, z návrhu zmizely i sankce,“ upozornil odborový předák společnosti ArcelorMittal Ostrava Petr Slanina.

„Posledních patnáct let se tady pomíjely strategické investice a podle toho to taky vypadá. A bez investic nemůžeme být konkurenceschopní,“ říká Slanina.

Už dvakrát během posledního měsíce veřejně vystoupil premiér Andrej Babiš s tím, že by stát za určitých podmínek někdejší Novou huť koupil. Padla dokonce i varianta, že by stát zaplatil jen jednu korunu.

To ale zatím není příliš pravděpodobné, protože prodej jakékoliv firmy si mohou státy v Evropské unii vynucovat jen velmi obtížně.

Společnost ArcelorMittal navíc má pro ostravskou huť kupce. A nejen pro ni. Prodej společnosti ArcelorMittal Ostrava je totiž součástí celého balíku hutí, které nadnárodní firma prodává.

Skupina ArcelorMittal podepsala závaznou dohodu prodat ostravskou huť a několik dalších podniků společnosti Liberty House proto, aby mohla koupit ocelárny v italské Ilvě. Bez toho by jim Evropská unie nákup kvůli přílišnému podílu na ocelářském trhu nepovolila.

„Minulý měsíc získala skupina k prodeji povolení Evropské komise, a jak už bylo dříve zmíněno, očekává, že transakce se uzavře do konce první poloviny tohoto roku,“ reagovalo na premiérova slova o nákupu hutí za jednu korunu vedení společnosti ArcelorMittal.

Vyjmout jednu společnost? K tomu se nebudeme vyjadřovat

A vyhýbavě se k prezentovanému záměru předsedy vlády staví i Evropská komise. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ řekl Ricardo Cardoso, mluvčí komise, na otázku, zda je možné, aby se ze schvalovaného balíčku firem prodávaných společností ArcelorMittal firmě Liberty House vyňala jedna společnost a prodala jinému zájemci, v tomto případě České republice.

„Komise již schválila skupinu Liberty House Group jako kupce několika ocelářských závodů společnosti ArcelorMittal, včetně Ostravy, prodávaných na základě závazků společnosti ArcelorMittal za účelem nákupu oceláren v Ilvě,“ zopakoval Cardoso.

Fakt, že vláda zatím nemůže v dané věci v podstatě nic dělat, si uvědomuje i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„My jako vláda pochopitelně nemůžeme zcela vstupovat do komerčního vztahu, který je notabene posvěcen Evropskou komisí,“ potvrdil ministr po středečním jednání se zástupci odborářů ostravské huti.

Ministr: Stát je připraven do hutního podniku vstoupit

„Nejprve musíme vyčkat na to, jaké bude finální znění rozhodnutí ze strany Evropské komise, zatím máme jen informace z tiskové zprávy. Nic však není vyloučeno, vždy jde o otázku nabídky a poptávky. Stát může nabízet,“ neztrácí ministr Havlíček naději.

Dodal, že stát je každopádně připraven do ostravského hutního podniku vstoupit. „Mohli bychom mít například naše lidi v dozorčí radě,“ nastínil. Proč by na to měl nový majitel přistoupit, ministr neupřesnil.

Možný směr dalšího vývoje ale naznačili odboráři. „Jsou tady zkušení zaměstnanci a máme tady tak zastaralé stroje, že na nich umí pracovat už jen oni,“ nevyloučil Petr Slanina možnost stávky v případě, že by společnost Liberty nenaplnila představy odborů.

Odborář zopakoval, že by možnou variantu zásahu státu, podobně jako v případě těžební společnosti OKD, rozhodně nevylučoval.