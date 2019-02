Aqualand Moravia se rekordně rozroste, ale zřejmě také zdraží

Už měsíc vědí v Pasohlávkách, že do několika let mohou počítat s miliardovými investicemi, kdy v malé obci vyroste čínský lázeňský komplex až pro dva tisíce návštěvníků.

Na stavební ruch se však musí připravit už letos. Do rozvoje svého areálu za zhruba čtvrt miliardy korun se pustí ve vodním parku Aqualand Moravia.

Půjde o největší investici za dosavadní šestiletou historii areálu, který je poslední roky nejnavštěvovanějším turistickým cílem na jižní Moravě. Zatímco dnes má jihomoravský vodní svět rozlohu zhruba pěti hektarů, do roka už budou atrakce na ploše o více než polovinu větší. Díky rozšíření tam najdou práci další desítky lidí.

„V soutěži vybíráme stavební firmu. Do měsíce by o ní mělo být jasno. Odhaduji, že se začne stavět nejpozději do poloviny letošního roku, spíše dřív,“ sdělil ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. Součástí rozšíření bude i vybudování dalšího vstupu z druhé strany, kterým chce vedení parku přilákat lidi i z dalších částí sousedícího kempu.

Horská dráha mezi tobogány

Atrakce v nové části akvaparku budou cílit zejména na rodiny s dětmi, které z loňských 720 tisíc návštěvníků tvořily více než polovinu. „Pro ty nejmenší vyroste velký dětský svět v podobě věže, po které budou lézt a na níž bude plno skluzavek, vodotrysků a vodopádů,“ přiblížil Pavlacký. Další novinkou bude líná řeka, na níž bude na nafukovacích kolech proud unášet malé i velké návštěvníky.

Nejvýraznější novinkou však má být netradiční 242 metrů dlouhý tobogán, který podle ředitele akvaparku nemá na evropském kontinentu obdoby. Díky speciálnímu nastavení vodních proudů po něm totiž lidé pojedou na několika místech i do kopce.

„Jde o takovou horskou dráhu ve světě tobogánů,“ doplnil Pavlacký s tím, že za hodinu bude moci dráhu v národních barvách sjet až 250 lidí.

Obdobný typ je nejblíže na Kanárských ostrovech nebo v americkém Texasu. V mírném klimatickém pásu, v němž se nachází Česká republika, ho ale nikdo dosud nepostavil.

„S přípravou této atrakce jsme vůbec nejdále, už máme uzavřenou smlouvu s kanadským výrobcem a začínají se vyrábět jednotlivé díly,“ uvedl ředitel s tím, že jen tato atrakce bude stát 40 milionů. Za další desítky milionů k ní musí pořídit nezbytné technické zázemí.

Vyroste i parkovací dům

Podle původních plánů měla být nová část parku hotová už na letošní sezonu, vše ale zbrzdily přípravy při vyřizování povolení a přeložky inženýrských sítí, které přes pozemek vedly.

„Letos v lednu jsme získali stavební povolení, což je významný milník,“ prohlásil šéf Aqualandu. Návštěvníci si však nové atrakce užijí až za rok.

Ačkoliv se bude pracovat i během letošní letní sezony, kdy do parku míří i čtyři tisíce lidí denně, podle ředitele stavební ruch provoz Aqualandu nijak nenaruší. V klidu jsou i v obci, vodní park totiž není v její bezprostřední blízkosti, navíc z minulosti vědí, že se rozšíření chystá.

„Diskutovali jsme jen dostatek parkovacích míst, ale provozovatel nás ujistil, že postaví parkovací dům,“ řekl místostarosta Pasohlávek Roman Mikulášek (Moravané). To potvrdil i Pavlacký, zatím však není jeho stavba aktuální. S rozšířením ovšem očekávají nárůst návštěvníků až na 800 tisíc ročně.

Zdražení nebude dramatické, ujišťuje ředitel

V Jihomoravském kraji celkově roste počet turistů. V minulém roce překročil hranici dvou milionů, přesto však má kraj podle ředitelky Centrály cestovního ruchu na jižní Moravě Pavly Pelánové stále rezervy, zejména v nedostatku zážitků pro rodiny s dětmi.

Upozorňuje mimo jiné na to, že návštěva Aqualandu nepatří zrovna k levným zážitkům, protože rodina jen za celodenní vstup o víkendu zaplatí takřka 1 600 korun. „Není to problém jen tohoto akvaparku, obecně jsou atrakce pro rodiny s dětmi drahé,“ řekla.

Pavlacký navíc nastínil, že po rozšíření se dá čekat zdražování. „Lze to předpokládat, ale nebude to nic dramatického, záleží i na počtu návštěvníků,“ ujišťuje ředitel vodního centra.

Pokud však budou nové atrakce v Aqualandu zaměřené na děti, mohla by lákadla přebít i cenu. „Z nových návštěvníků areálu pak mohou těžit i další města a turistické cíle,“ míní Pelánová.

Na letošní investice do rozšíření parku v Pasohlávkách navážou ještě další v příštím roce, kdy plánují dobudovat areál, jak si ho před šesti lety navrhli. V roce 2021 tak lidé mohou čekat z novinek například divokou řeku, další tobogány nebo šnorchlovací bazény.

