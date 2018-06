Na tobogánu poteče voda do kopce. Je to evropský unikát, říká Aqualand

Atrakce je součástí plánů na velké rozšíření akvaparku. Zatímco to by mělo být hotové v roce 2020, tobogán, na němž se bude jezdit do kopce, by rádi otevřeli už příští léto.

„Půjde o evropský unikát. Bude postaven na míru dle jednání s dodavatelem,“ vyzdvihla mluvčí Aqualandu Moravia Lenka Romportlová. Jestli bude skutečně stát už před létem 2019, teď záleží na tom, jak rychle akvapark vyřídí potřebná povolení ke stavbě.

„V současné době jsme již získali územní rozhodnutí umožňující rozšíření, aktuálně jsme ve fázi vyřizování stavebního povolení,“ přiblížil situaci ředitel koupaliště Petr Pavlacký. Zároveň dodal, že kromě tobogánu plánují línou řeku z původního bazénu a velký dětský vodní svět. Investice se budou pohybovat v řádech stovek milionů korun. Návštěvníků se práce nijak nedotknou.

Ranní koupání bez front a se snídaní

Také na tuto letní sezonu si v Pasohlávkách připravili několik novinek jako dva bazény s teplou termální vodou, vstup zdarma pro děti do 150 centimetrů či takzvaný Fresh Track. Tedy možnost vstupu do akvaparku hodinu před jeho otevřením s neomezeným sjížděním venkovních atrakcí bez čekání. Tento mimořádný vstup nebo bezplatný vstup pro děti získají zájemci zakoupením vstupenek na e-shopu.

Nově taky Aqualand Moravia posílí expresní linky z Brna, které budou jezdit tam a zpět každé dvě hodiny. Autobus vyjede ze Zvonařky, další zastávka bude u brněnského hřbitova. Návštěvníci z Brna tak nebudou muset nikde přestupovat.

Za jízdenku každý musí zaplatit podle běžné taxy, ale po předložení jízdního dokladu na pokladně zájemci dostanou desetiprocentní slevu na vstupné do areálu koupaliště.

Na každý víkend je navíc připravený kouzelnický program. Vystoupí například kouzelníci Richard Nedvěd, Tomasiano nebo Ondřej Sládek. První kouzelnická show je připravená už na sobotu, kdy se návštěvníkům letos poprvé otevře venkovní areál.

Největší akce se uskuteční 4. srpna při oslavách pěti let od otevření koupaliště. Všechny informace o programu a účinkujících zájemci najdou na internetových stránkách Aqualandu Moravia.