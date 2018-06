Než přijede sanitka, pomůže školený laik. Dispečer jej najde v aplikaci

„Je to jednoduché. V současnosti vidí operátor záchranky jen databázi svých posádek a jejich rozmístění v regionu. Představte si to jako malé ikonky na mapě. V novém systému jich výrazně přibude. Dispečer totiž uvidí i registrované školené zachránce. Takzvaný first responder může člověku v nouzi poskytnout první pomoc ještě před příjezdem profesionálů,“ líčí náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že v systému bude zaznačeno i rozmístění externích defibrilátorů.

„Díky tomu se pacient dočká první pomoci v kratším čase, což zvýší šance na jeho úspěšnější léčbu,“ míní Gebauer.



First responder systém je podle něj dalším krokem ke zlepšení lékařské péče v Moravskoslezském kraji. Fungovat má začít na přelomu roku.

Díky výběrovému řízení snížil kraj pořizovací náklady z předpokládaných 5,78 milionu korun na 1,03 milionu. Z toho ale zaplatí jen desetinu, zbytek pokryjí evropské a státní dotace.