Nová aplikace brněnských nadšenců rozpozná rostliny. Stačí je vyfotit

„Uživatelé nahrají na náš web fotografii rostliny a do pěti sekund jim vyjede název i s procenty, nakolik je určení přesné,“ popisuje fungování aplikace Ondřej Veselý, jeden z jejích tvůrců.

Webovou aplikaci už využívá na pět tisíc lidí z celého světa, kteří se dosud museli spoléhat pouze na fóra, na nichž určují rostliny odborníci i laici.

Původní myšlenka vznikla už v roce 2014, když Veselý začal bydlet s botanikem Ondřejem Vildem. „Hledali jsme něco, co budeme společně tvořit,“ vypráví Veselý. A tak vedle doktorského studia začali pracovat na unikátním projektu. Do party přibrali ještě informatika Jiřího Řiháka.

Jako první spustili mobilní aplikaci s názvem FlowerChecker. I pomocí té z pořízené fotografie lidé zjistí jméno květiny, jež ale za poplatek stanovují experti. Název se tak zájemci dozvědí někdy až za 24 hodin. Nová aplikace Plant.id, která pracuje s umělou inteligencí, tedy určení rostlin výrazně urychluje a zjednodušuje.

Vývoj trval dlouho. Parta dvou informatiků a botanika musela dát dohromady nejen rozsáhlou databázi rostlin, ale také si počkat na vznik umělých technologií, které by je uměly určit.

Dnes databáze webové aplikace Plant.id čítá na osm tisíc rostlin, do konce měsíce jejich počet tvůrci navýší na 12 tisíc.

Na webové aplikaci mají zastoupení květiny z celého světa, nejvíce druhů však roste v Evropě a v Severní Americe. Právě tady je o webovou aplikaci největší zájem. „Nejvíce uživatelů pochází z Česka a z USA. Denně aplikace určí až na čtyři sta rostlin,“ zmiňuje Veselý.

Člověk jako kopretina nebo růže

Určení rostliny mají všichni uživatelé zdarma, aplikaci mohou používat až pětkrát týdně.

„Lidé často do aplikace zkoušejí nahrát svoji fotografii, aby zjistili, co za květinu jim aplikace určí,“ směje se Veselý. Proto se rozhodli s projektem následovat trend selfie a do konce léta v aplikaci přibude novinka. Projektanti totiž zjistili, že neuronová síť, s níž web pracuje, dokáže fotografii pozměnit podle podoby rostliny.

„Lidé budou moci do aplikace nahrát svoji fotografii a vybrat si kytku, které se chtějí podobat. Na fotografii síť pozmění rysy obličeje a barvu vlasů třeba podle růže nebo kopretiny. Z prototypů zatím vycházejí snové fotky plné fantazie,“ popisuje zábavné rozšíření Veselý.

Do budoucna by také kvůli proměnám trhů chtěli tvůrci aplikaci nabídnout firmám, jimž by službu mohli přizpůsobit na míru. V následujících letech by tak firmy mohly pomocí aplikace určovat rostliny třeba z fotografií, jež by pořídily drony. O službu by podle Veselého mohla mít zájem například Agentura ochrany přírody a krajiny, která dnes běžně posílá do terénu experty, aby mapovali okolí.

„I v případě výstavby nějakých větších objektů je třeba určit, jestli se v okolí nevyskytují nějaké chráněné rostliny, naše aplikace by větším firmám mohla výrazně ušetřit čas i náklady,“ objasňuje Veselý.