O apartmány v Krkonoších je enormní zájem, stojí i přes 10 milionů

Nejenom Pec pod Sněžkou zažívá v poslední době velký stavební boom. Nové apartmány a hotely mění charakter také dalších krkonošských středisek – většinou už nevznikají na zelené louce tak jako v 90. letech.

Nejnovějším projektem je komplex 12 horských chat se 139 apartmány a hotelovým servisem v krkonošských Vítkovicích. Vzniknou na místě bývalého kravína hned u lyžařského areálu Aldrov s pěti sjezdovkami. Developerská společnost Crescon chce začít v obci s necelými čtyřmi stovkami stálých obyvatel stavět v příštím roce a do tří let budovy dokončit.

„Spojuje rezidenční areál s luxusním hotelovým komplexem, který je inspirovaný alpskými středisky,“ říká ředitel Crecsonu Jan Jerie.

„Oslovila nás možnost celoročního sportovního vyžití a přítomnost skiareálu Aldrov,“ vysvětluje Jerie.

Výhodou Vítkovic je podle něj snadná dostupnost a také to, že se zde nenachází žádné noční bary, diskotéky ani nasvícené reklamní poutače. „S trochou nadsázky je to poslední opravdové, nezkažené lyžařské středisko v Krkonoších,“ dodává šéf developerské firmy.

U apartmánů bude restaurace s vinárnou, hospoda, wellness s bazénem, půjčovna sportovního vybavení, pekárna nebo prodejna oděvů. Právě služby, které investor do obce přinese, jsou podle starosty Milana Rychtra hlavním plusem. „Vítkovice díky tomu získají zázemí, které nám absolutně chybí. Nejsou tady restaurace ani jiné služby. Myslím si, že je to dobře vymyšlené a že by to mohlo fungovat.“

Současná ubytovací kapacita Vítkovic, pod které spadá i nedaleké středisko Horní Mísečky, je zhruba dva a půl tisíce lůžek.

Resort začal původní investor připravovat už v roce 2004. Sedm let trvalo vydání územního rozhodnutí.

„Vítkovice leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, které je určené k tomu, aby sem takovéto aktivity směřovaly,“ poznamenává mluvčí správy parku Radek Drahný.

V nejpřísněji chráněné I. a II. zóně národního parku jsou podle něj podobné projekty vyloučené, ve III. zóně záleží na územním plánu a nastavených regulativech.

Prodáno ještě před výstavbou

Zkušenosti z posledních let ukazují, že drahé ubytování v Krkonoších jde na dračku. Na Horních Mísečkách, které spojuje lanovka se Špindlerovým Mlýnem, jsou těsně před dokončením desítky apartmánů. V první etapě investor už před více než deseti lety postavil 109 bytů, nyní přibylo dalších 90 v šesti domech. Čeká se jen na kolaudaci.

„Polovinu apartmánů jsme prodali, ještě než se začalo stavět, zbytek během letošního roku. Když lidé viděli, že se už staví, zájem vzrostl. Kdybychom měli více apartmánů, tak je prodáme,“ tvrdí Iveta Mikšíková, obchodní ředitelka developerské společnosti Conmaco Mísečky.

Podle ní poptávku povzbudila nová lanovka, které na Horních Mísečkách od loňské zimní sezony nahradila vlek. Největší byty se tu prodávají za více než 10 milionů korun.

Původně zde mělo vyrůst 250 apartmánů, ochranářům se podařilo dojednat zmenšení projektu o čtyři desítky bytů.

Pec: spory o hotel

Symbolem nebývalého stavebního rozmachu v poslední době se stala Pec pod Sněžkou. Před otevřením je několik developerských projektů, které výrazně změnily charakter centra východokrkonošského střediska. Na místě bývalého nákupního střediska Sněžka vznikl komplex čtyř bytových domů s 90 apartmány hotelového typu. Hotový je také další apartmánový hotel Pecr Deep s víc než 30 byty (více v článku V Peci pod Sněžkou otevře v prosinci víc než stovka nových apartmánů).

V příštím roce by měl v Peci zahájit provoz čtyři plus hvězdičkový hotel Hradec na místě bývalého stejnojmenného hotelu, u autobusového nádraží už stojí další novostavba s 22 apartmány.

Živelná výstavba apartmánů v Peci se stala politickým tématem. Zvrátit realizaci projektu Pecr Deep se několik měsíců snažilo opoziční sdružení Žijeme Sněžkou, podle kterého byl dům postavený v rozporu s územním plánem. Investor nařčení odmítl.

„Vše proběhlo v souladu s územním plánem, což dokládá také znalecký posudek od nezávislého znalce,“ říká jednatel společnosti Pecr Apartments Hotel Milan Kušta.

Staví se i v dalších lyžařských střediscích Krkonoš. Nedaleko sjezdovek na Černé hoře u silnice mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi vyrůstá komplex devíti nízkoenergetických rodinných dvojdomků, třetina z nich už je prodaná. Cena za apartmán s výměrou 80 metrů čtverečních se pohybuje kolem šesti milionů korun.

Přímo v centru lázní, jen pár metrů od kabinkové lanovky příští rok v zimě vznikne komplex s 11 luxusními apartmány. I zde developeři připouštějí, že zájem o ně je právě kvůli dostupnosti skiareálu.

I v Černém Dole se letos zahájila stavba rezidenčního projektu se 16 apartmány a většina z nich už je také prodaná. V západokrkonošském Harrachově vyrostou v údolí řeky Kamenice v roce 2020 a 2021 tři bytové domy se 39 apartmány.