Místo vyhlášky o rušení klidu nasadilo Znojmo k barům antikonfliktní tým

Jak konkrétně antikonfliktní tým pracuje, však nechce komentovat radnice ani najatá agentura.

„Bližší podrobnosti o počtu, taktice, technice, lokaci týmu, času nasazení, oblečení a podobně nebudu sdělovat,“ reagoval na dotaz Zdeněk Gábor, majitel SEGA Security, která zakázku získala.

Město dokonce nesouhlasilo ani s tím, aby MF DNES s antikonfliktním týmem vyrazila oficiálně na reportáž.

„Prozrazování informací o taktice a technice antikonfliktního týmu by bylo pro jeho činnost kontraproduktivní. S přímou účastí na jeho zásazích nelze s ohledem na vaši bezpečnost souhlasit,“ reagovala na žádost mluvčí města Petra Maršounová.

Nemáme dost strážníků, vysvětluje starosta

Redaktorka MF DNES se tak v pátek do znojemských ulic vydala sama.

Kolem desáté je ve městě klid, navíc prší, a tak ani není na koho dohlížet. Členové týmu – snadno identifikovatelní podle reflexních vest – zakotví u baru La Rutyka. A další hodiny se odtud nehnou.

Blíže k půlnoci se nabízí trochu bizarní podívaná – naproti antikonfliktnímu týmu si zády k baru Bermuda Pajzl stoupá trojice strážníků. Obě „jednotky“ teď dělí jen silnice.

V tu chvíli hlídají asi dvacítku lidí. Někteří znervózní. „To je nějakej zátah, nebo co?“ ptají se.

Zajímavé je to proto, že radnice antikonfliktní tým nasadila z důvodu, že nemá dost strážníků. „Při současném stavu by chyběli jinde,“ odpovídal na svém Facebooku starosta Znojma Jan Grois (ČSSD) na dotaz, proč si město na hlídání nočního klidu najímá agenturu.

Faktem je, že město problémy s nočními nepořádky má. Na jedné straně jsou bydlící, kteří se zpravidla tři dny v týdnu nevyspí a píší petice, aby radnice problém vyřešila. Na druhé straně jsou provozovatelé barů a lidé, kteří se chtějí bavit.

Antikonfliktní tým je kompromisem, na němž se radnice shodla s městskou a státní policií a provozovateli diskoték. Ještě před rokem totiž chtěla zavést vyhlášku, podle které by podniky místo v pět či šest hodin ráno musely zavřít do tří. To se provozovatelům nelíbilo.

„Vyhláška o rušení nočního klidu vyvolala velkou diskusi. Její schválení dočasně odložíme. Místo toho bude na místech, kde je nejvíc stížností, působit antikonfliktní tým,“ vysvětlil Grois.

Při rvačce pouze seděli na parapetu, referují místní

Tým hlídá ulice dva týdny. Několik hodin s ním strávil i starosta. Ten se na sociálních sítích pochlubil, že hned první den se týmu podařilo zabránit rvačce v Tovární. Jenže „úspěch“ sklidil posměch.

„Rvačka tam byla a antikonfliktní tým na to jen koukal, než dojela hlídka,“ reagoval na to uživatel Tommy Šery. Podle Michaely Frankové Galbavé zase členové týmu jen seděli opodál na parapetu.

Podle starosty se ale situace neuklidní hned a tým se musí zapracovat. „Snažíme se řešit situaci kompromisem, ale bohužel neumím zázraky na počkání,“ odepsal.

Mluvčí radnice Petra Maršounová upřesňuje, že tým nemá řešit rvačky, ale působit preventivně tam, kde se nepředpokládá násilné chování.

„Přesně to je případ našeho města. V nočních hodinách na některých místech řešíme především přílišnou hlučnost návštěvníků restaurací a klubů a problémy vzniklé zákazem kouření v hospodách než trestnou činnost,“ zdůraznila.

Tým má fungovat do konce září, na začátku října jeho výsledky město vyhodnotí a rozhodne, co dál.

Přispívat mají i majitelé podniků

Služby antikonfliktního týmu vyjdou na 290 tisíc korun a přispívat mají i majitelé diskoték. Právní oddělení radnice připravuje postup, jak je do financování zapojit. Koho a jakou měrou, zatím není jasné.

SEGA Security z Dačic získala zakázku v e-aukci. „Základním úkolem antikonfliktního týmu je prostřednictvím speciální komunikace předcházet agresivnímu jednání osob. Jedná se o velmi náročnou a stresující práci,“ řekl majitel a zároveň jednatel firmy Zdeněk Gábor.

Konkrétnější být ale nechce. „V Česku už jsme zažili, že na základě v dobré víře poskytnutých informací vznikly dokonce falešné antikonfliktní týmy,“ tvrdí.

Stejný koncept, jako funguje ve Znojmě, jinde v republice podle svých slov nezná. Podle mluvčí úřadu byl první antikonfliktní tým na světě nasazen v září 2006 v Berlíně a v témže roce i na severní Moravě, v severních a západních Čechách.

„Nejde tedy o nějaké unikum či experiment Znojma, ale naopak o využití zkušeností z jiných krajů i zemí,“ říká Maršounová.

Antikonfliktní týmy před časem chodily také centrem Prahy, v souvislosti s protikuřáckým zákonem. Tam ale parta ranařů způsobovala víc konfliktů a nedorozumění než naopak, a tak radnice tým rozpustila.