ANO v Kroměříži se rozhádalo. Vedení hnutí musí zjistit, kdo je s kým

„Teď musíme zjistit, kdo stojí za kým. A jestli ve městě vládnou nezařazení aktivisté, pro které bylo hnutí jen výtahem do politických funkcí, anebo lidé, kteří se za hnutí transparentně staví,“ uvedl předseda oblastní buňky ANO Jan Štrof (o rozhodnutí starosty opustit hnutí čtěte zde).

Odchod z klubu zastupitelů navíc vzápětí oznámil i Martin Bsonek, který byl na kandidátce jako nezávislý. „Důvodem je to, že podporuji starostu. Stojím za tím, že svou práci dělá dobře,“ řekl Bsonek.

Vedení místní buňky ANO nyní zvažuje vypovězení smlouvy, v krajním případě i odchod do opozice. Jenže situaci komplikuje koaliční smlouva. „Nepodepsali ji zástupci jednotlivých politických uskupení, ale sedmnáct konkrétních zastupitelů,“ naznačil starosta Jaroslav Němec.

A v tom je potíž. „Tím, že starosta vystoupil z hnutí, se stal nezařazeným zastupitelem a samostatnou jednotkou. Zatím nikdo z partnerů nedeklaroval, že by s ním uzavřel dohodu,“ reagoval Štrof.

Zásadní informace zní, že nikdo v Kroměříži nechce předčasné komunální volby ani odvolání starosty. A protože do řádných voleb zbývá půl roku, zdá se pravděpodobné, že vedení radnice doslouží v současném složení.

Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek

„Vzhledem k tomu, že volby jsou za pár měsíců, si myslím, že by to bylo vhodné,“ zmínil místostarosta za ČSSD Marek Šindler.

Po tu dobu už vedení radnice nemá v plánu rozhodovat o žádné zásadní investici nebo kauze. „V tuto chvíli před sebou nic takového nemáme,“ potvrdil místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL), který se k situaci blíže vyjadřovat nechce. „Považuji to za vnitřní problém hnutí ANO, který je tady dlouhodobě a o kterém jsme taktně mlčeli. Řešení je na nich,“ dodal Motyčka.

ANO vyhrálo volby v roce 2014 se ziskem skoro 22 procent. Koalici uzavřelo s ČSSD, kandidáty za Zdravé Kroměřížsko a uskupením složeným z lidovců, hnutí ZVUK a nezávislých. Dohromady mají 17 míst v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. I bez Němce a Bsonka by jim tak zůstala pohodlná většina 15 hlasů.

Němec se v podzimních volbách pokusí post obhájit jako nezávislý kandidát. Volební období by rád dokončil. „Podvolím se ale rozhodnutí zastupitelů,“ dodal Němec.

Ti se sejdou ve čtvrtek 10. května. Bod, který by se týkal změny v uspořádání, ve schváleném programu jednání není. O změně by museli zastupitelé hlasovat.

ANO přitom tlačí čas. Za dva týdny zasedne krajské předsednictvo hnutí a bude chtít znát řešení. „Nechci direktivně zasahovat. Na místní a oblastní organizaci znají situaci lépe. Ale ptát se budu,“ uvedl krajský šéf Pavel Pustějovský.

Zároveň už je čas projednat kandidáty do komunálních voleb. V Kroměříži nahradí Němce na postu jedničky Jan Hašek, který předloni uspěl v prvním kole senátních voleb. Ve druhém ho porazila Šárka Jelínková (KDU-ČSL).

Problém je špatná komunikace i VaK

A proč vůbec vznikla krize uvnitř kroměřížského ANO? Němec tvrdí, že hnutí špatně komunikuje, vedení regionu si naopak stěžuje na něj.

„Jsou za tím jen osobní zájmy,“ mínil Štrof, který zkritizoval i rok starou dohodu akcionářů Vodáren a kanalizací Kroměříž. Podle něj je špatná a předražená, její výslednou podobu navíc podpořila jen část zastupitelů ANO.

Starosta taková slova ostře odmítl. „Zajišťuje dlouhodobě přijatelnou cenu a kvalitu vody a také to, že zisk nezmizí na kontech zahraničních provozovatelů. VaK navíc může čerpat dotace, což by bez rozhodujícího vlivu obcí nebylo možné,“ oponuje Němec.

Štrof také kritizuje fakt, že právní služby související s VaK přišly město během posledních tří let na téměř 4,7 milionu korun.

„V přepočtu na počet obyvatel, které VaK zásobuje, je to asi 45 korun. To je více než akceptovatelné za to, že udržíme kontrolu nad tak klíčovým odvětvím, jako je vodárenství,“ brání se Němec.

Podle politologa Tomáše Lebedy z olomoucké Univerzity Palackého kroměřížská buňka není v rámci země jediná, která má podobné problémy. „Rozhodně to není ojedinělý případ nějakého napětí v regionech. Hnutí ANO nemá jasnou ideologii, která by členy spojovala,“ zhodnotil Lebeda.