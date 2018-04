ANO dělá veletoče v dozorčích radách, nově příchozí nejsou kompetentní

Dáme tým profíků na magistrát, slibovalo hnutí ANO před komunálními volbami v roce 2014. Tehdy v rámci voleb do Evropského parlamentu mluvilo také o zrušení politických trafik.

Nyní do dozorčích rad městských společností, které mají dohlížet na hospodaření se stovkami milionů korun, dosadilo hnutí lidi, nad jejichž kvalifikací se pozastavují i někteří ze samotných členů ANO.

Do dozorčí rady společnosti Výstaviště Praha, která připravuje investice do holešovického areálu za více než miliardu korun, byl nově jmenován Tomáš Šusta. Věk: 25 let. Pracovní zkušenosti: řešení reklamací pro ČEZ.

Bývalý fotbalový trenér týmu pražského přeboru Stanislav Nekolný byl zvolen do dohlížejícího orgánu společnosti Operátor ICT, která loni dostala na rozvoj v oblasti smart city 600 milionů korun. Současný podnikatel v gastronomii a předseda ANO v Praze 18 přitom své digitální dovednosti v životopise, který má MF DNES k dispozici, popisuje jako základní.

V dozorčí radě Kongresového centra Praha, které chystá rekonstrukci a výstavbu nové haly za 600 milionů korun, nahradil primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) místopředseda ANO v Praze 9 Oldřich Brojír, nákupčí společnosti Tesco.

Z veřejných usnesení radních hlavního města vyplývá, že v březnu hnutí ANO odvolalo deset svých straníků v dozorčích radách městských společností. Oficiálně nechtějí členové ANO o změnách mluvit. MF DNES však zjistila, že někteří z magistrátních zastupitelů ani neznají důvod, proč bylo tolik lidí najednou vyměněno.

Dokonce zaznívá od členů hnutí názor, jestli nešlo o snahu získat nějakou podporu svých straníků před blížícím se hlasováním o lídrovi kandidátky do podzimních komunálních voleb. O tom, kdo může o podporu usilovat, však nechce nikdo z ANO spekulovat.

Kritika od kolegů z koalice

Skeptické poznámky však zaznívají i z koaličních stran, s nimiž hnutí vládne Praze. „Tento proces je proti zájmům Prahy. Co vím, tak minimálně u Výstaviště jsou kompetence nově příchozích lidí na první pohled nedostačující. Působí to, jako by se někdo snažil získat rozdáním postů podporu v hnutí,“ řekl zastupitel Jan Čižinský (Trojkoalice/KDU-ČSL).

Noví lidé v orgánech pražských společností Michal Pinc, dozorčí rada Technické správy komunikací ● místopředseda ANO v Praze 12, bývalý místostarosta, podnikatel v pohostinství Miroslav Nauč, dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy ● 1. místopředseda pražského ANO, předseda hnutí v Praze 15, manažer firmy Agrofert Martin Kopecký, dozorčí rada Pražské plynárenské holding ● zastupitel ANO v Praze 21, advokát, v letech 2015–2017 byl členem dozorčí rady Pražské plynárenské a Pražské vodohospodářské společnosti Jan Kolář, dozorčí rada Obecního domu ● místopředseda ANO v Praze 2, pedagog informatiky na SŠ, podnikatel v internetovém marketingu Miroslav Šoukal, dozorčí rada Výstaviště Praha ● ředitel ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

a Tomáš Šusta ● zástupce supervizora v ČEZ Oldřich Brojír, dozorčí rada Kongresového centra Praha ● místopředseda ANO v Praze 9, nákupčí ve společnosti Tesco Antonín Lébl, dozorčí rada Pražské energetiky holding ● předseda ANO v Praze 4, předseda magistrátního výboru pro sport, člen dozorčí rady Obecní dům Stanislav Nekolný, dozorčí rada Operátora ICT ● předseda ANO v Praze 18, podnikatel v gastronomii Ivan Vrzal ● člen ODS v Karlových Varech, bývalý poslanec a jednatel společnosti zabývající se informačními technologiemi, místopředseda představenstva společnosti zabývající se zpracováním dat a informačními systémy

Samotný předseda dozorčí rady Výstaviště Praha Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě) nechce kvalifikaci nových členů kontrolního orgánu příliš komentovat. „Neustálé výměny členů dozorčí rady jsou však pro její fungování nešťastné,“ podotkl.

Že by změny v dozorčích radách souvisely s kupováním podpory vyloučil předseda ANO v Praze Jan Říčař.

„Je to nesmysl a naprosto to odmítám. V dozorčích radách městských firem jde o dohled nad dodržováním zájmu města a představa, že lidé na těch pozicích mají statisícové odměny, které byly u trafikantů běžné, je absolutně mimo realitu. S těmito funkcemi je navíc spojena velká odpovědnost,“ uvedl.

„Už dříve jsme jako hnutí navrhovali upravit pravidla pro obsazování míst v městských firmách, která se týkala zejména kumulace několika postů uvolněných členů zastupitelstva. Tyto změny směřují k jejich naplňování,“ dodal Říčař.

Většina nově dosazených osob jsou proto buď neuvolnění zastupitelé metropole (nejsou radními či placenými předsedy magistrátních výborů) nebo lidé zcela mimo zastupitelstvo. Za práci v městské společnosti tak mohou brát honorář v rozmezí v rozmezí jednotek až desítek tisíců korun měsíčně.

Výši odměn dlouhodobě sledují opoziční piráti. Zatímco v dozorčí radě Výstaviště Praha dostávají členové odměnu osm tisíc hrubého měsíčně a v Operátorovi ICT 10 tisíc, v Pražské plynárenské holding podle informací opozice 33 tisíc.

Výjimky v pravidlech

Do orgánů městských společností však v březnu nebyli za ANO dosazeni pouze neplacení politici. V dozorčí radě společnosti Pražská energetika holding je nově předseda výboru pro sport Antonín Lébl (ANO).

Uvolněný člen pražského zastupitelstva zamířil i do dozorčí rady dopravního podniku. Do orgánu sice nejprve zamířil Miroslav Nauč, 1. místopředseda pražského ANO a manažer holdingu Agrofert, do něhož patří i vydavatelství MAFRA, kterého je MF DNES součástí. Jeho vlastníkem byl předseda ANO Andrej Babiš, který společnost převedl do svěřeneckého fondu.

Nauč ale po několika dnech na post rezignoval, když na jeho jmenování upozornily Hospodářské noviny. Ve funkci ho proto nahradil radní pro majetek Karel Grabein Procházka, o němž se mluví jako o jednom z možných kandidátů ANO na primátora.

Členové ANO včetně Říčaře radního také zmiňují ve spojitosti s výměnami ve firmách. „Je to věcí majetku, pro detailnější informace se obraťte na pana Procházku,“ řekl Říčař.

Vysvětlení změn v dozorčích radách však radní a místopředseda pražského ANO neposkytl. Nebral telefon a od čtvrtka také nezareagoval na zaslané otázky, které jemu i jeho asistentce MF DNES poslala SMS i e-mailem. Primátorka Krnáčová místo odpovědi odkázala bez dalších podrobností na Říčaře.

Rošádu v dozorčích radách kritizuje opozice.

„Kumulace funkcí je jedním ale ne jediným problémem. Místa v orgánech společností se mají obsazovat hlavně na základě odbornosti. U nových zástupců o tom nejsem zdaleka přesvědčen. Navíc obsazování těchto funkcí je netransparentní. Měly by se zveřejňovat životopisy zvolených osob,“ sdělil předseda zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský.