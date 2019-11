Starost o nemocné jim často ukrajuje z času pro rodinu, teď dostali cenu

Veřejnost mohla na ocenění nominovat nejenom lékaře, zdravotní sestry a zdravotníky, ale také významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj zdravotních služeb v regionu nebo svůj život zasvětily pomoci nemocným.



„Anketu jsme v letošním roce vyhlašovali již potřetí a velice nás těší, že o ni byl opět velký zájem. Celkem se jí zúčastnilo na 163 hlasujících,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„Řada lidí bere práci zdravotníků jako samozřejmost, přitom oni kvůli péči o druhé mnohdy obětují svoje vlastní zdraví a čas strávený s rodinou. Jsem moc ráda, že jim alespoň tímto způsobem můžeme poděkovat a vyjádřit jim svou úctu. Proto také kromě cen v hlavních kategoriích udělujeme ještě mimořádná ocenění dalším výjimečným osobnostem v oblasti regionálního zdravotnictví,“ dodala.

Ocenění si tak převzalo hned jedenáct osobností. Z toho čtyři v hlavních kategoriích, dalších sedm pak získalo zvláštní ocenění od hejtmanky.

Jedničkou mezi lékaři se stala Blanka Zbořilová–Pazdiorová, vedoucí lékařka gastroenterologie v Karlovarské krajské nemocnici. Díky její profesionalitě, pracovitosti a houževnatosti bylo vybudováno gastroenterologické oddělení, které dosahuje v mnoha ohledech stejné úrovně jako oddělení fakultního typu.

Nejlepší sestrou byla vyhlášena Marta Demčáková, všeobecná zdravotní sestra v REHOS Nejdek, kde působí už od roku 1991. O pacienty na oddělení paliativní hospicové péče se stará s láskou a respektem. „Pomoc lidem beru jako poslání, ne jako práci,“ říká.

Zdravotníkem roku se stal Marek Gusty, záchranář ve Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a lektor ve vzdělávacím středisku v Karlových Varech. Své práci je zcela oddaný a věnuje ji skoro veškerý svůj čas. K pacientům se chová mimořádně obětavě a lidsky.

Seznam dalších oceněných Jiří Klikar, gynekolog v soukromé gynekologické ambulanci v Karlových Varech

Pavel Knára, emeritní primář lázeňského hotelu Nové lázně v Mariánských Lázních

Alena Beranová, mikrobioložka na oddělení klinické mikrobiologie v Karlovarské krajské nemocnici

František Uhlík, praktický lékař v Kynšperku nad Ohří

Jana Pšeničková, vrchní sestra na oddělení gynekologicko-porodnickém v Nemocnici Sokolov

Miloslav Janouš, zdravotník v REHOS Nejdek

Ondřej Průša, zdravotník na oddělení ARO v Karlovarské krajské nemocnici

Řád bílého pláště získal Luboš Vaněk, primář dětského a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Sokolov. Ačkoli už je v důchodu, stále setrvává na oddělení, neboť za něj není náhrada.

„Snažím se celý život pracovat poctivě, tento řád však nepatří jen mně, ale celému týmu dětského oddělení, lékařkám i zdravotním sestrám. Musím poděkovat i kolegům z jiných oddělení a vedení nemocnice a také spolupracujícím a vděčným rodičům,“ uvedl primář Luboš Vaněk.

V sokolovské nemocnici pracuje už 40 let, ve funkci primáře je devatenáctým rokem. Ve svých 65 letech je bez nadsázky západočeskou legendou v péči o dětské pacienty.

Sám má spočítáno, že při pohotovostních službách přenocoval v nemocnici celkem asi osm let. Dva roky už by měl nárok na důchod. Kvůli nedostatku atestovaných lékařů však na oddělení zůstává, a to stále na té nejvyšší pozici.

„Samozřejmě jsem rád, když si někdo všimne, že něco dělám. A ocenění přišlo asi i v pravý čas, protože se chystám své pracovní závazky krátit,“ dodal.