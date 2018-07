Nejostudnějším místem Jihlavy se stalo nádraží, kde se zastavil čas

Až někdy na městské nádraží dorazí rychlovlak... S areálem městského vlakového nádraží má jihlavský magistrát, Kraj Vysočina i Správa železniční dopravní cesty velké plány. Z opomíjené lokality by se měl stát klíčový dopravní uzel. Vyjde to na stovky milionů korun. V plánu je totiž vybudovat na tomto místě centrální dopravní terminál. Ten by propojil autobusovou linkovou, městskou hromadnou i drážní dopravu. Modernizace se bude týkat také celé železniční stanice, tedy i kolejiště a zabezpečovacího zařízení. Vzniknout má rovněž úplně nová odbavovací hala. „Dohodli jsme se na podpisu memoranda o výstavbě,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Vítěznou studii návrhu, která už počítá se zastávkou vysokorychlostní trati, představil jihlavský magistrát loni na podzim. Podle ní se celý areál změní k nepoznání. Vzniknou i nové silnice včetně nové okružní křižovatky před budovou terminálu. Stávající nádražní budova se zbourá a vystaví se nová hala. „Architektonická hodnota toho domu je téměř nulová. Také stavebně je ve velmi špatném stavu. Horní patra jsou kompletně plesnivá,“ zdůvodnil potřebu bourání architekt Tomáš Rusín. V nové nádražní budově by měla fungovat samoobsluha, bufet, toalety, ale třeba i půjčovna kol a prodej jízdenek. Zázemí by zde měli najít řidiči, správa budovy a vedení nádraží. Z budovy povedou podzemní podchody na jednotlivá vlaková nástupiště a bezbariérová cesta k přiléhajícímu autobusovému nádraží a zastávkám MHD. Celý projekt je rozčleněn na etapy. Jako první by měla stát nádražní budova. „Realizaci předpokládáme po roce 2020,“ konstatoval Illiaš.