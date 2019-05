Roky v EU přinesly růst životní úrovně, ale i řepku, vnímají osobnosti

1 Solární panely a řepku, ale i snadnější cestování

Co přinesl vstup do EU kraji? Na to se zeptejte na kraji. Určitě to budou vědět lépe než já. Snad možná Vysočině příliš nesluší solární panely místo žita ani ty velké širé řepkové lány a hektary kukuřice.

A mně osobně? Když jsme v roce 1994 vezli výstavu brodských výtvarníků na naši ambasádu do Vídně, bylo to kvůli hranicím dost složité, zdlouhavé a napínavé. Po vstupu do EU: vytvoření dvanáctitunové pískovcové sochy, její transport a instalace v Holandsku v roce 2016 proběhly snadno a hladce. Totéž jsem zažil loni při výstavě v Rakousku.



Lubomír Dvořák, sochař

2 Převládají pozitiva, která si ani neuvědomujeme

Já osobně vnímám 15 let v EU velmi pozitivně. Spojení evropských států přineslo více dobrého než špatného jak pro občany České republiky, tak pro celý náš stát.



Je řada věcí, které nejsou v souladu s cítěním občanů naší republiky, ale převládá více pozitiv, která si mnohdy ani už neuvědomujeme. Volný pracovní trh, bezcelní obchod, evropské dotace do infrastruktury, započitatelné důchody, vojenské spojenectví přes NATO a tak dále.

Ladislav Med, starosta Pelhřimova



3 Bez EU bychom se mnohem víc blížili Ukrajině

Kdyby Česko nevstoupilo do Evropské unie, mnohem víc by se blížilo Ukrajině než Rakousku. Je špatně, pokud se naše členství přepočítává na obdržené dotace. I když lze logo s hvězdičkami najít u mnoha smysluplných projektů a rekonstrukcí, třeba i u nás v kraji, nejdůležitější je sada pravidel, kterou Česká republika musela přijmout, aby do EU vůbec mohla vstoupit. Právě díky nim se stala důvěryhodným prostředím nejen pro obchod či turismus. A během těchto patnácti let se svět - i díky rozvoji internetu a technologií - proměnil tak, že jedině velké státy nebo aliance jako EU mají sílu dojednat s globálními hráči férovější podmínky, které vstupují do naší každodennosti.



Marek Hovorka, ředitel festivalu dokumentů



4 Přiblížili jsme se evropskému standardu života

Díky EU se ČR přiblížila evropskému standardu života. Rozvoj je zřetelný v dopravní infrastruktuře, obnově památek či podpoře kultury. Nejde však jen o dotace, zásadní je podle mě svoboda cestovat, které jsme nabyli při otevření hranic.



Karolína Koubová, primátorka Jihlavy

5 Proinvestované miliardy z dotací jsou vidět

Hodnotím to jako velmi výrazný přínos pro kraj, obce i města. Proinvestované miliardy jak evropských dotací, tak i spoluúčastí, jsou někde znát. Obě programovací období byla nejen pro investice obrovským přínosem.



Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

6 Naše životní úroveň je teď nejvyšší, jaká kdy byla

V globálním světě jsme se museli jako malá země v centru Evropy k někomu začlenit. Z historických důvodů spíše do EU než na východ a k Rusku. Státy V4 jsou si historicky, kulturně i nábožensky nejblíže a tuto jednotu by měly ukazovat i v EU. Líbí se mi, když zástupci ČR jako státu EU jednají v Rusku i v Číně a s ostatními velmocemi.



Ten, kdo s tím nesouhlasí, chce opět rozdělený svět. Pouze jednání a společná komunikace je to, co nás spojuje. Nesouhlasím s tím, abychom nařízení a rozhodnutí EU schvalovali bez protestu v Bruselu a doma je prosazovali silou či tak, že se to musí, že to nařídila EU. I my jsme přece EU! Je dobře, že jsme v Unii, klady vidím jak ve firemním, tak soukromém životě. Nyní je naše životní úroveň nejvyšší, jaká kdy byla, a je dobré si to připomínat.

Osobně si porovnávám EU a starý Řím - jeho vznik, rozkvět, expanzi a úpadek. Historie se občas opakuje. Kdo ví, v jaké fázi je EU.

Petr Nobst, ekonomický ředitel firmy Pleas

7 Členstvím v EU jsme se konečně odklonili od Ruska

Vstup do Evropské unie jistě přinesl mnoho konkrétních věcí. Havlíčkovu Brodu třeba rekonstrukce Havlíčkova i Smetanova náměstí, které byly financovány z evropských peněz, a já obě považuji za velmi zdařilé.

Myslím si ale, že tyto konkrétní praktické přínosy nejsou nejdůležitější. Pro mě osobně je důležité, že členstvím v EU jsme se (snad už definitivně!) odklonili od Ruska a přiklonili k civilizované a spořádané západní Evropě, kde se problémy neřeší silou, nýbrž vyjednáváním. Právě proto unie kdysi vznikla - aby spolu evropské národy neválčily. A to se už téměř sedmdesát let daří.

Někdy se poukazuje na přílišnou byrokracii, dvojí metr, diktát Bruselu a tak dále. Na kritice je asi kus pravdy, ale my jsme malá země, a pokud je alternativou život pod vlivem nedemokratických mocností, jako jsou Čína nebo Rusko, jsou výhrady k Evropské unii nevýznamné drobnosti. Alespoň pro mě.



Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka

7 Z Bruselu jde levicová revoluce multikulturalismu

Kraj Vysočina je součástí České republiky. Ptejme se tedy přesněji, co vstup do Evropské unie přinesl - či vzal - celé naší zemi a jejím občanům. Jaký je osud českých zemědělců pod tlakem lépe „zadotovaných“ farmářů z Polska nebo Německa? Jsou pro konkurenceschopnost našich firem přínosem dalekosáhlé harmonizace evropského pracovního práva a sociálních standardů? Působí bruselská levicová revoluce multikulturalismu, genderismu a feminismu blahodárně na tradiční hodnoty rodiny a společnosti? Proč je v dnešní EU vlastenectví považováno za populismus?



Je bruselská politika „dotací na všechno“ správně? Opravdu to byl pouze vstup do EU 2004, co nám umožnilo svobodně cestovat, studovat a podnikat v zahraničí, nebo nám tohle všechno přinesl už listopad 89? Jistě, náš vstup do EU měl své přínosy, přinesl ale i nezanedbatelné ztráty. Mluvme o tom všem objektivně.

Ivo Strejček, bývalý europoslanec

8 Přiblížila nás vyspělým zemím, ale obnažila problémy

Členství v EU umožnilo zásadní proměnu České republiky. EU nám umožnila přiblížit se vyspělým zemím, díky volnému přístupu na bohaté evropské trhy rostla naše ekonomika a životní úroveň obyvatel, posílila se nezávislost justice a veřejných institucí, zlepšilo se životní prostředí.

Léta v Unii rovněž obnažila i naše vnitřní problémy: neschopnost efektivně čerpat evropské peníze, snahu být papežštější než papež, kdy dobrovolně modifikujeme rozumnou a občansky přijatelnou evropskou legislativu do podoby neskutečně byrokratického paskvilu, také falešný nacionalismus, malost, neschopnost chovat se v rámci Evropy týmově.

EU je v neposlední řadě zárukou míru v Evropě. Osobně EU věřím a jsem jejím silným zastáncem. Lituji toho, že ještě nemáme euro.

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou

9 Z evropských peněz má prospěch celá společnost

Patnáct let v Evropské unii hodnotím samozřejmě kladně. Samostatný malý stát nebude mít nikdy takovou prestiž, ekonomickou sílu, obranyschopnost. Pokud jsme součástí celku, můžeme konkurovat světovým mocnostem.

Z hlediska rozvoje území lze jako jednoznačné pozitivum vidět ve finančních prostředcích získaných z fondů EU, které bychom jinak velmi obtížně hledali v krajském či obecních rozpočtech. Tempo, jakým se díky nim opravovaly a opravují silnice, si nepamatují ani pamětníci, vznikla řada sociálních, velice prospěšných a chvályhodných projektů, zhodnotil se veřejný majetek. Skvělé je, že evropské peníze pomáhají plošně a má z nich prospěch celá společnost. Nemalým bonusem je také výměna zkušeností s našimi partnery, zejména v sousedních státech Evropské unie.



Pavel Pacal, starosta Třebíče