Anifilm hledá místo pro stálou expozici. Zůstane festival v Třeboni?

Patří mezi největší kulturní akce ve městě. Tisíce lidí včetně filmařů z celého světa každý rok vyráží do Třeboně kvůli české i zahraniční animované tvorbě, kterou sem již několik let přiváží festival Anifilm. Teď se může spojení Třeboň – Anifilm přetrhnout.

Na jaře totiž místní zastupitelstvo odmítlo přijetí dotace přes 66 milionů korun na Dům animace, který by pak město provozovalo. Projekt má přiblížit historii českého animovaného filmu a být novou místní stálou atrakcí. Vedení radnice se ale bálo dotování provozu. Festival pak v květnu opět oživil Třeboň, ale nyní organizátoři řeší, co dál.

O Dům animace mezitím projevila zájem i jiná města. Mělo by jich být šest a některá jsou z jižních Čech. Patří mezi ně i České Budějovice. Potvrdil to náměstek primátora Juraj Thoma.

„Nějakým způsobem jsme v kontaktu byli. Teď se ale nic nedělo. Vypadá to jako atraktivní nápad, pro který by se našlo místo i zájem. Je ale třeba říct, že jsme ve fázi úvah,“ upozornil. Posloužit by mohla například Rabštejnská věž, která nabízí dost místa a radnice pro ni hledá využití.

Ve hře je i Tábor. „Zástupci festivalu se tady byli podívat na jeden dům na Starém městě. Přes prázdniny si to mají zanalyzovat, takže počkáme na to, jak to dopadne. Samozřejmě by bylo příjemné takovou atrakci tady mít. Historie českého animovaného filmu je bohatá a tohle zní jako zajímavý nápad. Jednání se ale zatím ani nerozběhla, tak uvidíme,“ konstatoval starosta Štěpán Pavlík.

Festival Anifilm Od roku 2002 byl v Třeboni mezinárodní festival animovaných filmů AniFest. V roce 2009 se ale přestěhoval do Teplic, kde po pěti letech skončil. V Třeboni mezitím vznikl v roce 2010 Anifilm, jenž měl ve městě navazovat na tradici animovaného filmu. Při akci se udělují ceny za nejlepší krátký film či nejlepší celovečerní film pro dospělé. Rozpočet Anifilmu je 13,5 milionu korun, město Třeboň přispívá 400 tisíci.

Zároveň ale myšlenka Domu animace rezonuje i na opačně straně republiky. Pod Ještědem o něm mluví jako o projektu, který by mohl oživit tamní a v současné době prázdný zámek v Liberci.

Organizátoři festivalu už se na místě byli podívat a prohlédli si i zdejší promítací sály. „Zatím byli spokojeni, takže teoreticky by se festival mohl od příštího roku v Liberci uskutečnit. Samozřejmě je tam podmínka, že se na tom město a kraj budou finančně podílet. Rozpočet festivalu je zhruba patnáct milionů korun a na nás s krajem by bylo asi dvacet procent z toho,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Jestli je některé z měst k projektu blíž, se nyní těžko odhaduje. Otázkou také je, co bude se samotným festivalem. Projekt za 80 milionů korun by totiž v jeho budoucnosti mohl sehrát důležitou roli. Organizátoři si zatím dávají čas na rozmyšlenou.

„Potvrzuji, že k jednání se zástupci Libereckého kraje a Liberce došlo, stejně jako jsme jednali se zástupci měst v Jihočeském kraji, s paní hejtmankou Stráskou a mnoha dalšími subjekty. O vývoji Domu animace a Anifilmu budeme dále informovat,“ sdělil ředitel festivalu Tomáš Rychecký s tím, že nové informace zveřejní festival nejspíš do konce září.

V Třeboni, kde projekt nevyšel, dál stojí o to, aby festival ve městě pokračoval. „Dotaci na Dům animace jsme odmítli. Báli jsme se, že ho vybudujeme, investujeme do rekonstrukce, budou se nabírat noví zaměstnanci a pak? Stačí se podívat na Dům Štěpánka Netolického, kde je roční ztráta 1,6 milionu korun,“ vysvětlil starosta Jan Váňa obavy z investic do provozu.

Ale dodal, že si přeje, aby populární akce u rybníka Svět zůstala. „V roce 2010 jsme sháněli peníze, jednali s krajem a dalšími sponzory, aby se povedlo ji v Třeboni mít. Nechci chválit sám sebe, ale kdybych tehdy složil ruce do klína, tak ji nemáme. Byl bych rád, kdyby u nás Anifilm pokračoval,“ dodal Váňa, který byl tehdy starostou.

Akce trvá bezmála týden a do města láká tisíce návštěvníků včetně režisérů, producentů, distributorů či výtvarníků. Festival nabízí program pro odborníky i běžné diváky. Letos se v mezinárodních soutěžních sekcích utkalo 128 snímků. V národní soutěži Český obzor to bylo 70 filmů.