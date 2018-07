Víkendové tipy: Aneta Langerová, lávka, Žalman i Pavlica

Mezinárodní festival šachu a her Czech Open v Pardubicích a druhý ročník hudebně nabitého LétoFestu na pardubickém závodišti. To jsou zřejmě největší taháky tohoto víkendu v kraji, o mnohatisícové účasti se v těchto případech nedá pochybovat. Ale vedle nich stojí za pozornost řada dalších akcí, které by si měly své příznivce rovněž najít.



1. Pivo a guláš na náměstí

Svitavy chystají na sobotu Pivní slavnosti. Sedmý ročník obohatí výstava historických vozidel a soutěž osmnácti pivovarů o to, který z nich je nejlepší, tři oceněné vyberou sami návštěvníci. Součástí oslav chmele bude soutěž ve vaření kotlíkových gulášů s mezinárodní účastí týmů spřátelených měst. „Těšit se můžete na soutěže v pojídání bramborových knedlíků, o nejlepší svitavskou bábovku a novou soutěž Svitavský nášup. K tanci a poslechu zahrají kapely Hodiny, Megaphone a další,“ uvedla jedna z organizátorek akce Zuzana Štěpánková.

2. Premiéru v pivovaru obstará Traktor

Zítra se v areálu hlineckého pivovaru odehraje tradiční červencový koncert hudebního festivalu Léto s Rychtářem. Z české rockové a metalové scény vystoupí kapely Harlej, Dymytry a Alkehol Original s místní legendou Metal Jan. Premiérové vystoupení v areálu pivovaru odehraje skupina Traktor.

3. Redl a Pavlica v amfiteátru

V neděli 24. července se XIV. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ v Heřmanově Městci přehoupne do druhé poloviny koncertem v přírodním amfiteátru bývalého letního kina. V podmanivé přírodě zámeckého parku zazní po 19. hodině působivá muzika pod názvem Vandrovali hudci v podání Jiřího Pavlici a Hradišťanu & Vlasty Redla s kapelou.

4. Rozálku obestře Orlická brána

U Tyršovy rozhledny v Žamberku, zvané Rozálka, se o víkendu uskuteční dvanáctý ročník multižánrového festivalu Orlická brána. „Návštěvníci se mohou těšit na pravděpodobně nejslavnější zástupce reggae v Česku kapelu Švihadlo, dorazí také legendární Oceán nebo vítězka superstar a v současnosti úspěšná rockerka Sabina Křováková,“ uvádí web festivalu. Vedle 18 kapel nabídne i pardubické Divadlo Tří, loutkové divadlo Kozlík a další program pro děti i dospělé. Dvoudenní festival startuje v pátek v 18 hodin.

5. Na kole po úzké lávce nad vodou

Zřejmě nejrozvernější akce víkendu bude Kunvaldská lávka aneb S trakařem napříč koupalištěm. „Můžete se těšit na již tradiční soutěže hod sudem, pivní štafeta, upaluj, co můžeš, na kole po kunvaldské lávce, trakařem napříč koupalištěm i spoustu dalších soutěží a zábavy nejen pro dospělé, ale i pro děti,“ zvou na 24. ročník Kunvaldské lávky na svém webu hasiči z Kunvaldu nedaleko Žamberka. Od půl sedmé navečer hraje kapela Bladex Rock.

6. Pod Sněžníkem zazáří Langerová i Voxel

Velké náměstí v Králíkách bude patřit v sobotu od 16 hodin hudebnímu a výtvarnému festivalu Artex 2018. Vystoupí například rockpopová skupina Gingerhead s Maťo Mišíkem, písničkář Voxel, držitelka Andělů Aneta Langerová, Vltava i Vanua 2 neboli zpěvák Yannick Tevi & rytmika Blue Effect & Honza Ponocný. Nebudou chybět programy pro děti a ohňová show. Doprovodný program malování obrazů vyvrcholí jejich nedělní dražbou.

7. Magická noc s hvězdáři

Pokud bude hezky, pak daleko od ruchu všech náměstí na Stezce v oblacích nad Dolní Moravou na Králicku bude možné v sobotu zažít večerní výhledy ze stezky osvícené pouze lucernami. Pro děti je připraven animační program, pro větší a dospělé pozorování hvězdné oblohy ve společnosti zkušených astronomů.

8. Rock, pohádka i Smyslový park

Patnáctý ročník sobotního hudební festivalu pod hradem Žampach na Orlickoústecku nabídne rockové kapely E-band, Wasabi, X - Cover, Michal Šindelář a Těžká doba. Do programu je také zařazena divadelní pohádka Divadélka Romaneto, vystoupení hudebního souboru Barbušáci i tanečního souboru Ginko z Domova pod hradem Žampach. Návštěvníci mohou využít relaxačních zákoutí přírodního prostředí arboreta Žampach, nově vybudovaného Smyslového parku pro děti i dospělé s množstvím herních prvků a smyslových podnětů.

9. Colour Meeting přiváží exotiku

Hudební a divadelní hody servírované umělci z deseti zemí od Austrálie, Guadeloupu a Slovinska po Českou republiku, ale i workshopy a další programy čekají návštěvníky dvoudenního pátého ročníku multižánrového festivalu Colour Meeting v Poličce. O zážitky se postará například duo skotských dudáků, feministické septeto z Katalánska, švýcarský písničkář Fabe Vega, osobitá zpěvačka, multiinstrumentalistka, skladatelka, výtvarnice a lektorka Milli Janatková, Oswaldovi, česko-italská dvojice, další nezařaditelná dvojice Kalle, nadžánrová klávesistka Beata Hlavenková, energií překypující kapela Sto zvířat a další uskupení.

10. Revize jízdenek na návsi mezi roubenkami

Betlémská náves v centru Hlinska přivítá v sobotu od 18 hodin duo Slávek Janoušek & Luboš Vondrák a skupinu Neřež. Janoušek slibuje klasický písničkový recitál sestavený z oblíbených hitů jako Halleyova kometa, Náš dům, Revize jízdenek, Škoda 1000 MB, Pochodové cvičení nebo Imaginární hospoda.

11. Folkaři zvou na Lichnici i Žalmana či Lenka

Zřícenina hradu Lichnice se stane v sobotu cílem těch, kteří si chtějí užít 16. ročník žánrového hudebního festivalu v krásném prostředí. Vystoupí kapely Šídlo, Slunovrat, Jaroslav Samson Lenk, Žalman & spol., Pouta a další. Přidanou hodnotou akce je možnost přenocování přímo na barbakánu.