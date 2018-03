PŘÍMÝ PŘENOS: Premiér Babiš hodnotí první cestu vlády do regionů

Babiš navštívil krajskou nemocnici, vznikající Baťův památník ve Zlíně i místa, kde jsou v plánu stavby nadregionálního významu: dálnice D49, D55 a přehrada u obce Vlachovice.

Separátní program měli ve Zlínském kraji také někteří ministři.

O náklady na cestu se podělí Úřad vlády a hejtmanství. Úřad zaplatí ubytování, dopravu či pronájem sálu a techniky na tiskovou konferenci. Konkrétní částka podle mluvčí kabinetu ještě není vyčíslena.

Hejtmanství zaplatí zástupcům vlády, kraje, jejich doprovodu a vybraným starostům oběd. Podle mluvčí Zlínského kraje přijde maximálně na 40 tisíc korun a je určen pro 56 lidí.

Babiš spolu s většinou ministrů přicestoval do Zlínského kraje vlakem v neděli večer. Přenocovali v jednom z hotelů na kroměřížském Velkém náměstí (viz též Babišova vláda zahájila výjezdy do krajů. Na Zlínsku ji přivítali pálenkou).

Dalším regionem, do něhož vláda vycestuje, bude v úterý 13. března Liberecký kraj.