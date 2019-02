Požadavky magistrátu za vládní čtvrť jsou vysoké, píše Babiš primátorovi

Premiér Andrej Babiš v dopise primátorovi Zdeňku Hřibovi píše, že by vysokými požadavky mohl porušit zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

„Pokud by stát v plném rozsahu vyhověl všem Vašim požadavkům, znamenalo by to porušení platné právní úpravy. Jistě pochopíte, že to nemohu akceptovat,“ píše Babiš v dopise primátorovi.

Jak by mohla vypadat vládní čtvrť v pražských Letňanech.

Magistrát předložil na poslední schůzce s premiérem několik podmínek, které má k poskytnutí pozemků v Letňanech, kde by měla vzniknout vládní čtvrť. Město požaduje například dostavbu městského okruhu zhruba za 60 miliard korun, převedení zbylé třetiny areálu Nemocnice Na Bulovce, rovněž chce objekt Karlínských kasáren, a v podmínkách je i výstavba nemocnice a tisícovky bytů na pozemcích vládní čtvrti.

Podle Hřiba není porovnávání cen relevantní a podle zmíněného zákona o majetku státu lze hmotnou věc bezúplatně převést, když se jedná o veřejný zájem.

„Je přitom nepochybné, že snížení nákladů na pronájem budovy magistrátu jednoznačně ve veřejném zájmu je,“ říká v odpovědi na premiérův dopis primátor Zdeněk Hřib.

Již dříve ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových(ÚZSVM) Kateřina Arajmu popsala, že stěhování se má týkat 115 budov, z toho 90 se jich vyprázdní a do zbývajících se nastěhují úředníci z jiných úřadů.

Magistrát ale podle Hřiba stále neobdržel seznam a parametry budov, které stát hodlá vyklidit. „Tento postup ze strany státu ve mně vyvolává pochybnost, zdali je celý projekt skutečně detailně připraven a nejde pouze o součást marketingové kampaně,“ uvedl.

Naopak jiný nedostatek vidí v jednáních Babiš v tom, že schéma využití letňanského území prezentované primátorem se liší od projednávané verze. Nákres magistrátu údajně neodpovídá územnímu a Metropolitnímu plánu.

V případě, že by se vláda a magistrát na výměně pozemků nedohodli, koupí stát nemovitosti od soukromých subjektů.

„Aby měl stát dostatečné finanční krytí, musel by přistoupit k dražbám nepotřebného majetku, včetně nemovitostí, o něž projevuje zájem hlavní město Praha,“ píše v závěru dopisu Babiš.

ÚZSVM s Hřibem nesouhlasí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s tvrzením primátora Hřiba nesouhlasí. „Dopis obsahuje návrh na řešení majetkových položek ohledně případné výstavby administrativního komplexu tak, jak bylo na jednání konaném dne 30. ledna 2019 dohodnuto,“ vyjádřil se mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka s tím, že úřad žádné údaje netají.

Podle mluvčího obdržel úřad dopis, ve kterém primátor rozšířil požadavky, až 8. února. „Primátor rozšířil své požadavky na všechny budovy, kterých se přemístění může týkat a rovněž nově vymezil požadované údaje, například výdaje na nájemné, provoz a údržbu, plochu, počet zaměstnanců a tak dále,“ vyjmenoval Ležatka a podle něj na tento dopis úřad připravuje reakci.

ÚZSVM musí podle Ležatky prověřit, v jakém rozsahu může zveřejnit požadované údaje, aby nedošlo k porušení zákona. Údaje by mohl poskytnout do konce února.

Ležatka nicméně podotkl, že pro bezúplatné převody platí striktní pravidla a Praha tato pravidla u celé řady požadovaných nemovitostí nesplňuje.

„V logice pana primátora by tedy šlo předpokládat, že pozemky v Letňanech by rovněž mohl ve veřejném zájmu státu převést zdarma bez jakékoliv protihodnoty, k čemuž se patrně nechystá,“ dodal Ležatka závěrem.