Nejsme tupé stádo. Babišovu vládu vítal v Liberci tichý protest

Oblékli trička s nápisy Zachraňme demokracii pro naše děti a rozvinuli transparent, na němž stálo: Estébácká vládo, nejsme tupé stádo.

V batohu jej měl před příchodem Babišových ministrů antikomunista Jan Jahoda. „Narážím na to, že Andrej Babiš byl agentem státní bezpečnosti.. Nejen na to chci lidi, co Babiše pořád volí, upozornit,“ zmínil Jahoda.

„Bohužel jsme prošvihli tu dobu, měli jsme hesla jako: Nejsme jako oni. Po revoluci jsme si zkrátka mysleli, že je to hotové. Oni nám to teď dávají sežrat,“ míní Jahoda.

Babiš je populista, míní demonstrant

Je rovněž přesvědčen o tom, že by premiérem neměl být trestně stíhaný člověk. Premiéra v demisi Babiše pokládá za populistu. „Ať přijede kam přijede, jen slibuje. A těm slibům lidé věří. V Novém Boru teď podepsal petici na vybudování obchvatu. Čekám, kdy se podepíše pod petici, co jsme podepsali my,“ řekl Jahoda.

Srdce s nápisy Zachraňme demokracii pro naše děti neměli jen protestující na tričkách. Už v pondělí se objevilo například na velkém billboardu domu v Sokolské ulici.

„Chceme, aby nás srdce s heslem provázelo a rádi bychom vyvolali diskusi ve společnosti. Aby pan Babiš viděl, že jsou tu lidé, co se zajímají o dění, hledí na jeho kroky a nepřijímají to, co dělá s povděkem. Nelíbí se nám, že spolupracuje s KSČM nebo s SPD, že před prezidentskými volbami spolupracoval s Milošem Zemanem. Nelíbí se nám kroky, které vláda dělá, aniž by k tomu měla kompetenci,“ uvedla zástupkyně iniciativy Společně to dáme Anna Staníková.

„Á, tady jsou naši fanoušci,“ pronesl směrem k hloučku občanských aktivistů Andrej Babiš. Protestující členy vlády zdravili. Neozývaly se pískot ani nadávky.

Náměstek si s demonstranty potřásl rukou

Krajský náměstek Marek Pieter se přišel s protestujícími osobně pozdravit a potřásl jim rukama.

„Jednalo se o pokojnou demonstraci, která probíhala ve všech směrech podle pravidel slušného chování. Přistoupil jsem k nim jako k lidem, kteří bez vulgarit a vhodnou formou vyjádřili svůj názor,“ vysvětlil své gesto náměstek Pieter.

Na minulost Andreje Babiše, který podle rozhodnutí slovenského soudu oprávněně figuruje ve svazcích StB pod krycím jménem Bureš, upozornila dopoledne i jedna ze studentek Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov. Na tričku měla nápis Bureše do koše. Babiš ovšem spolupráci s StB popírá.

„Tričko jsem neviděl. Ale obecně mohu říct, že každý, kdo tady studuje, má svůj svobodný názor. A my nikomu nebráníme svůj svobodný názor vyjádřit,“ řekl tomuto tichému protestu ředitel školy Pavel Kopřiva.