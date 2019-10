Alžbětiny lázně dostanou finanční injekci, mají pak lákat na kratší pobyty

Opozice ale radnici kritizuje, že v případě Alžbětiných lázní postupuje příliš pomalu.

„Připravujeme projekty dílčích rekonstrukcí,“ uvedl předseda představenstva Alžbětiných lázní Václav Benedikt (ANO), kterého vedení radnice označuje za krizového manažera. Podle něj se zařízení snaží jít cestou tradičních dotačních titulů, ať už se jedná například o evropské či třeba národní.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) potřebuje budova Alžbětiných lázní několik důležitých věcí.

„Je to hlavně střecha. Jestliže vám do budovy zatéká střechou, dům chátrá. Druhou věcí je, abychom udělali investice týkající se faktu, že k nám začnou jezdit klienti, kteří budou chtít služby Alžbětiných lázní čerpat. Abychom jim je mohli nabídnout a začít generovat finanční prostředky, musíme to nejdřív zafinancovat,“ uvedla.

Primátorka předpokládá, že se do Karlových Varů začnou více stahovat ti, kteří zvolí krátkodobé pobyty, a to na dobu dvou nebo tří dnů. Alžbětiny lázně přitom vidí právě jako zařízení, které by mohlo jejich poptávku uspokojit. V souvislosti s klientelou přitom zmínila, že Karlovy Vary chtějí společně s dalšími lázněmi vstoupit do UNESCO.

„Lidé, kteří přijedou na dva nebo tři dny, si v Alžbětiných lázních budou moci vyzkoušet, co je to vlastně být v Karlových Varech a čerpat léčebné kúry,“ přiblížila. Sloužit by k tomu mělo hlavně přízemí a suterén budovy, kde by mohli klienti využívat koupele, zábaly a základní masáže. Další věcí jsou podle ní klienti zdravotních pojišťoven, za které musí Alžbětiny lázně doplácet.

„Říkali jsme proto, že krizový manažer musí připravit obchodní model tak, aby lidé, kteří žijí v Karlových Varech, měli možnost čerpat a platit alespoň nákladové ceny. Ti ostatní by pak platili standardní ceny dané trhem,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová.

Karlovarští zastupitelé na minulém zasedání schválili, že mají Alžbětiny lázně zůstat i nadále v rukou města. Protože se nyní zařízení ocitlo ve špatné ekonomické situaci, poslali mu celkem 3,8 milionu korun na výplaty a krytí ztrát.

Předchozí vedení radnice v čele s nyní opoziční Karlovarskou občanskou alternativou (KOA) připravovalo několik let takzvané koncesní řízení, tedy smlouvu o pronájmu a opravě Alžbětiných lázní právě formou koncese. Po uplynutí pronájmu se měly lázně vrátit do rukou města ve stavu, v jakém byly po opravě a kolaudaci. Nové zastupitelstvo však řízení zastavilo s tím, že je koncese pro Vary nevýhodná.

Podle bývalého primátora Petra Kulhánka (KOA) není u současného vedení vidět ohledně Alžbětiných lázní kvalitativní posun. „Dnes jsme mohli být ve fázi projektování a přípravy rekonstrukce a jsme stále v bodě nula. V podstatě není navržený konkrétní model, co se s Alžbětinými lázněmi bude dál dělat. Vlastně i sami členové koalice mezi sebou polemizují, jaký bude ten výsledek, ale přípravné kroky se nedějí,“ řekl.

Zmínil rovněž, že chápe sanování ekonomického provozu zařízení, na druhou stranu ale podle něj město sanuje mnohem více než v minulých letech a vize chybí. Odhad opravy Alžbětiných lázní je podle Václava Benedikta někde mezi 400 až 700 miliony korun.