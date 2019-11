Galerie ze zámecké jízdárny v Hluboké se možná přestěhuje do Budějovic

Pod zemí dvě patra s parkovacími místy pro 500 aut a nad nimi prostory pro ty nejlepší výstavy a expozice v kraji. Tak by mohlo vypadat Senovážné náměstí v Českých Budějovicích. Z Hluboké nad Vltavou by se sem chtěla přestěhovat Alšova jihočeská galerie.

Jde o další velký kulturní projekt v krajském městě po rekonstrukci kulturního domu Slavia či plánované výstavbě nové budovy pro Jihočeské divadlo.

S informací o odvážném plánu přišli zástupci budějovické radnice. Souvisí s dopravní situací v centru města.

„Rádi bychom to řešili komplexně. Kvůli opatřením v ulicích je třeba se vypořádat s parkováním pro obyvatele centra. Shodli jsme se proto na dvou studiích. Jednu iniciovala komise pro architekturu a druhou zpracoval útvar hlavního architekta. Oba materiály se protínají v podzemním parkování na Senovážném náměstí,“ sdělil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Jeden z dokumentů popisuje dvě podzemní patra pro pět stovek vozů. A zatímco auta by se schovala pod zem, na Senovážném náměstí by se uvolnila plocha pro novou budovu.

Alšova jihočeská galerie Svou činnost zahájila v roce 1953. Tehdy sídlila v pronajatých prostorách budovy na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích, kde je dnes Jihočeské muzeum. O tři roky později se hlavním sídlem stala neogotická zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou. Tam působí dodnes. Zřizuje ji Jihočeský kraj, který jí letos dal příspěvek 37,8 milionu korun. Vloni navštívilo galerii přes 56 tisíc lidí. Kromě hlavní budovy má dvě pobočky – Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Wortnerův dům v Českých Budějovicích.



„Zatím je to vize, ale mohla by se do ní přestěhovat Alšova jihočeská galerie, která má zájem se přesunout do Českých Budějovic,“ doplnil Lavička.

Galerie je nyní v nájmu v jízdárně zámku v Hluboké nad Vltavou. Smlouvu tam má s Národním památkovým ústavem na dobu neurčitou, ale její vedení by o přesun do krajského města stálo. Potvrdil to ředitel galerie Aleš Seifert.

„Nějaká jednání s městem už byla, ale jsme na úplném začátku. Jestliže by měla být na Mariánském náměstí nová budova divadla, je naší snahou dostat Alšovu jihočeskou galerii na Senovážné náměstí. Bavíme se o budově s plochou tří tisíc metrů čtverečních, která by měla podobné parametry jako nová státní galerie v dolnorakouském Kremsu,“ oznámil. Kvůli lokalitě podle něj nepřichází v úvahu, že by depozitáře byly v podzemí.

Projekt podle Seiferta dává smysl vzhledem k lokalitě. „Snahou je vytvořit kulturní čtvrť, která začíná právě rekonstruovanou knihovnou, opravenou Slavií, Jihočeským muzeem a Metropolem. Vzniká tam obrovská koncentrace kulturních zařízení, která si vycházejí vstříc,“ zhodnotil ředitel.

Lidé nejen z Českých Budějovic by už tak hojně navštěvované výstavy měli o něco blíž. To ale neplatí jen pro Jihočechy.

„Do galerie v Hluboké jsme se vydali celkem nedávno na výstavu Pasty Onera. Zvažovali jsme, jak tam dojet, a nakonec vyhrálo auto kvůli pohodlnosti. Dlouhou dobu byl ale ve hře i vlak, který jsme nakonec vyřadili, protože bychom museli přestupovat. Pokud by byla možnost jet přímým spojem do Budějovic, rozhodně bychom to uvítali víc,“ svěřila se třiadvacetiletá Jarmila Nyklíčková, která studuje v Praze.

„My jsme navíc na Hluboké v nájmu a bylo by příjemné významnou regionální galerii povýšit výstavbou vlastní budovy. Tradice tam sice je, ale současný prostor nikdy nebyl galerií,“ sdělil Seifert.

Je to vize pro pět až sedm let

Národní památkový ústav by pro jízdárnu využití našel a se stěhováním problém nemá.

„S galerií přátelsky spolupracujeme. Rozumíme ale tomu, že prostor jim úplně nevyhovuje, a navíc jsou trochu stranou hlavního zájmu, protože Hluboká není jihočeskou metropolí. Pokud se rozhodnou a záměr získá podporu, tak to uvítáme. Dovedeme si představit, jak bychom ten stávající areál využili. Máme určité představy, ale zatím bych o nich nechtěl mluvit, dokud nebude víc jasno,“ reagoval ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Galerii zřizuje Jihočeský kraj. I tady má myšlenka podporu. „Galerie je na jihu Čech tou nejvýznamnější a mezi uznávané patří i v Česku. Proto si zaslouží novou moderní budovu. Prostor Senovážného náměstí si říká o to, že tam nějaká budova měla stát. Na Hluboké je tak trochu odtržena od centra. Myslím, že kdyby se podařilo vystavět objekt s přispěním evropských financí, tak by to byl jedině přínos,“ komentoval vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Patrik Červák.

Přispět by mohlo i hejtmanství. „Jsme na začátku, ale domnívám se, že by se kraj financování nebránil. Ještě se také uvidí, jaké budou dotační příležitosti. Teď je ale celý projekt na samém začátku,“ sdělil náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012). Dá se ale také čekat, že o budoucnosti nápadu bude rozhodovat nové složení po krajských volbách.

Projekt tak čeká ještě dlouhá cesta. Podle Aleše Seiferta jde o vizi pro dalších pět až sedm let. Zatím se však zdá, že má myšlenka slušnou podporu.