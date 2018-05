Služby města Jihlavy se záchytkou definitivně končí. Kraj postaví novou

Záchytku už nechceme. Tak zní jednoznačný vzkaz zástupců Služeb města Jihlavy (SMJ), které provozují protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě - jedinou v Kraji Vysočina.

letošního roku v ní nocovalo . Za umístění na jihlavskou záchytnou stanici by měl každý zaplatit čtyři tisíce korun. V ČR tak patří k nejdražším. Od velké části přijatých lidí však není možné peníze vymoci.

Důvodů pro toto rozhodnutí je hned několik. Tím hlavním je nedávno vydaná vyhláška ministerstva zdravotnictví, která klade vyšší nároky na vybavení, personál a stavební dispozice záchytek.

„Dostalo nás to do velmi složité situace. Jedná se o velké a finančně náročné změny, jako je zvýšení mezd lékařům a střednímu zdravotnickému personálu. V neposlední řadě je tu i nutnost posílení zdravotnického personálu,“ vysvětluje mluvčí SMJ Martin Málek.

Nový jednatel městské společnosti Josef Eder navíc zastává názor, že protialkoholní záchytná stanice by měla být provozovaná speciálním zdravotnickým zařízením.

Služby města Jihlavy také opakovaně tvrdí, že na provozu záchytky finančně tratí. Ročně to je podle mluvčího Málka 1,6 milionu korun.

První výpověď si Služby města Jihlavy nakonec rozmyslely

Výpověď ze smlouvy o provozování zaslala firma SMJ zřizovateli záchytky, kterým je Kraj Vysočina. Aktivní role městské společnosti na záchytce skončí letos 31. října.

„Nebudeme se hlásit do případného výběrového řízení, ať už v novém, nebo původním prostoru záchytné stanice,“ informoval Málek.

SMJ podávaly výpověď již jednou - loni na podzim s platností k poslednímu březnu.

Kraj Vysočina pak jako zřizovatel vypsal nové výběrové řízení, do něhož se ale nikdo nepřihlásil. A to ani SMJ, které dopředu nezávazně deklarovaly zájem o spolupráci, ale za jiných finančních podmínek.

Nakonec se ale zástupci SMJ na dalším provozu záchytky s krajem přece jenom dohodli. I když jenom dočasně.

A jak se zdá, je to načasováno přesně do doby, než bude otevřena nová protialkoholní záchytná stanice. Ta má do konce roku vyrůst v areálu jihlavské nemocnice na pozemcích kraje - jen několik desítek metrů od současné záchytky.

Pokud budou mít zájem, zaměstnance si kraj rád převezme

Novou dvoupodlažní budovu má tvořit unikátní sestava vytvořená z obytných kontejnerů. Vybavení a dispozice mají odpovídat nové ministerské vyhlášce.

Tím se otevře prostor pro nového provozovatele, kterým bude, jak se už dlouho šušká, jihlavská nemocnice.

„Jsme domluveni s jejím ředitelem, že si záchytnou stanici od listopadu převezmou. Žádnou další veřejnou zakázku na provozovatele už vypisovat nebudeme. Tím, že to bude dělat naše příspěvková organizace, tak ani nemusíme,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Pod nového provozovatele by měl přejít nejenom mobiliář, ale i dosavadní zaměstnanci záchytky. „Počítáme s tím, že převezmeme i stávající zaměstnance. Pokud oni sami budou mít zájem přejít pod nás. Jsou to velmi zkušení zdravotničtí pracovníci, kteří znají provoz a jejichž zkušenosti rádi využijeme,“ dodal Novotný.

Další jednání se budou týkat současného mobiliáře. „Jsme připraveni novému provozovateli odprodat využitelný majetek za odhadní cenu, předat databázi uskutečněných záchytů a také vypomoci s přípravou na spuštění provozu,“ dodal mluvčí SMJ.