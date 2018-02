Provozovatel jihlavské záchytky zůstává. Otázkou je, na jak dlouho

Služby města Jihlavy (SMJ) opakovaně poukazují na to, že na provozu záchytné stanice finančně tratí. Ročně to je podle jejich mluvčího Martina Málka 1,6 milionu korun. Nových 40 tisíc korun, které od Kraje Vysočina nyní měsíčně na provoz dostanou, je jen malou náplastí.

SMJ loni na podzim - především z ekonomických důvodů - podaly k poslednímu březnu výpověď. Kraj Vysočina jako zřizovatel na základě toho vypsal nové výběrové řízení na provozovatele záchytky, do něhož se však nikdo nepřihlásil.

A to ani SMJ, které dopředu nezávazně deklarovaly zájem o spolupráci - ovšem za jiných finančních podmínek. Kraj Vysočina přitom avizoval, že je připraven respektovat navýšení úhrady.

„V podmínkách výběrového řízení byly stanoveny sankce, které by znamenaly i milionové pokuty pro nového provozovatele. Proto se ho SMJ neúčastnily,“ vysvětlil důvody náměstek jihlavského primátora pro správu městského majetku Jaromír Kalina, který se jednání se zástupci Kraje Vysočina účastnil.

Deset procent je maximum. Kraj je připraven provoz zajistit sám

Nakonec se ale Kraj Vysočina a SMJ dohodly. Služby města Jihlavy vzaly výpověď zpět a pracují pod původní smlouvou.

Kraj Vysočina tomuto provozovateli počínaje únorem 2018 navýšil sjednanou odměnu o zákonem povolených 10 procent, tedy o 40 tisíc korun měsíčně. To je maximum, které může kraj navýšit bez toho, aby musel vypsat výběrové řízení.

„Vytvořili jsme si prostor půl roku na to, abychom veškeré věci včetně stavebních úprav dali dohromady. A pak uvidíme, zda budou mít SMJ dál zájem tuto službu provozovat. Jsme stále připraveni na všechny varianty, i na to, že protialkoholní záchytnou stanici budeme provozovat sami prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace,“ pověděl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný s tím, že provoz záchytky, jediné v kraji, není ohrožen.

Už dříve se hovořilo o tom, že pokud by se nový provozovatel záchytné stanice nenašel, vzala by si ji na svá bedra nemocnice.



Investice do modernizace záchytky se může blížit 10 milionům

Navíc Kraj Vysočina musí do 1. listopadu vyřešit novou podobu protialkoholní záchytné stanice tak, aby stavebně odpovídala požadavkům nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

Podle ní by se záchytné stanice měly spíše podobat zdravotnickému zařízení s určitým komfortem pro klienty. Vyhláška například ukládá oddělené toalety, denní světlo v místnostech nebo umístění signalizačního zařízení pro zavolání personálu.

Záchytná stanice momentálně sídlí v areálu jihlavské polikliniky, v těsné blízkosti nemocnice. Vlastníkem objektu je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Co také vyhláška stanovuje Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m².

Minimální plocha pokoje musí být 8 m².



V pokoji musí být signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou.

Pokoj musí mít přímé denní osvětlení.

Je-li WC pro pacienty součástí pokoje, musí být odděleno od zbývajícího prostoru pokoje alespoň neprůhlednou zástěnou pevně spojenou s podlahou nebo zdivem. Pozn.: Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 284/2017 Sb. vztahující se k protialkoholním záchytným stanicím vešla v platnost 1. 11. 2017 a stávající provozovatelé mají rok na to, aby splnili její požadavky.



„Máme několik variant jak bychom úpravy mohli vyřešit. Je to přestavba stávajících prostor, přestěhování do jiných míst a jednou z možností je i nová výstavba,“ nastiňuje Novotný.

„Domluvená máme jednání se zástupci firem a organizací včetně Zdravotního ústavu. Jednáme i s nemocnicí. Víme o určitých prostorách, kde je infrastruktura a kde by záchytka mohla být. Definitivní řešení v tuto chvíli nemáme,“ dodal.

Investice do přebudování záchytné stanice by podle jeho odhadů byla v řádech milionů korun. „Když jsme budovali novou stanici zdravotnické záchranné služby, stála kraj kolem 10 milionů korun. Počítáme, že by suma na vznik nové záchytné stanice byla obdobná,“ domnívá se.

Současná kapacita záchytné stanice je 12 lůžek. Ročně kraj přispívá částkou 5 milionů korun. Za pobyt na záchytce zaplatí klienti 4 tisíce.