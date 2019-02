Na krajských silnicích jezdí stále více řidičů pod vlivem omamných látek

„I v Ústeckém kraji přibývají řidiči, kteří usednou za volant nebo řídítka a jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. A rostou i počty dopravních nehod, které tito řidiči zaviní,“ přiznává severočeský koordinátor BESIP Jan Pechout.

Například jeden dvacetiletý mladík, přestože byl omámený alkoholem, sedl si o jedné prázdninové noci za volant a vyrazil do ulic. Po projetí levotočivé zatáčky v obci Světec na Teplicku z ní ale ve vysoké rychlosti vyletěl a naboural do stromu.

Výsledek loňské červencové nehody byl děsivý. Mladý muž při ní zbytečně přišel o život. Nejenže řídil pod vlivem alkoholu, navíc jel i přes zákaz řízení. A jak ukazují statistiky policie, podobných hazardérů jezdí po silnicích stále více.

Potkat na silnici podnapilé, či dokonce zdrogované řidiče dnes není problém. Zatímco v roce 2014 policisté zastavili 1 858 lidí pod vlivem návykových látek (z toho 442 pod vlivem drog), o rok později už to bylo 2 103 osob (570 pod vlivem drog), a loni už dokonce 2 461 řidičů.

Téměř devět stovek z nich mělo pozitivní test na drogy. „Jsou to alarmující čísla,“ shodují se odborníci při pohledu do statistik. Z nich lze vyčíst i to, že přibývá dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu včetně drog. Zatímco v roce 2017 jich v kraji tito nezodpovědní řidiči způsobili 314, loni už to bylo 369 nehod.

Zlepšení nepřišlo ani v tomto roce, jen v Ústí nad Labem zastavili policisté během prvních třech týdnů letošního roku při dopravních kontrolách 17 podnapilých a 12 zdrogovaných řidičů.

Řidiči na Severní terase policisté naměřili 3,4 promile alkoholu

„Smutným rekordmanem mezi podnapilými řidiči je 32letý muž, kterého policisté zastavili v ulici Mezní na Severní terase. Naměřili mu neuvěřitelných 3,4 promile alkoholu v dechu. Řidič byl zadržen a umístěn do policejní cely,“ uvádí mluvčí policie Daniel Vítek.

Čísla jsou znepokojivá i pro slušnější část řidičů. „Nechápu, že si někdo sedne za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Už by s tím měl někdo něco dělat. Není divu, že nehod s vážnými následky přibývá,“ kroutí hlavou jeden z ústeckých řidičů Martin Mašek.

Podle Maška jsou tresty za řízení pod vlivem návykových látek absolutně nedostatečné. Pokud má totiž řidič v dechu méně než jedno promile alkoholu, jedná se o přestupek, za což mu hrozí v krajním případě pokuta až 50 tisíc korun a zákaz řízení na 1 až 2 roky.

Pokud se jedná o spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky (u alkoholu obvykle při zjištění více než 1 promile v krvi), lze podle mluvčí policie Šárky Poláčkové hříšníkovi uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

„Pokud je tímto činem způsobena nehoda, ublížení na zdraví či větší škoda, lze uložit trest odnětí svobody na šest měsíců až 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ doplňuje Poláčková.

Při policejních kontrolách se drogy se testují jen namátkou

Test na přítomnost alkoholu v dechu provádějí policisté při všech dopravních kontrolách, zato drogy za volantem testují jen namátkou.

„Vyšetření na přítomnost jiné návykové látky je prováděno při podezření na její požití pomocí orientačního testeru Drugwipe. V případě pozitivního výsledku je řidič vyzván k absolvování lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve,“ vysvětluje Poláčková.

Z krve lze prý zjistit i to, jakou konkrétní drogu řidič požil. Tyto statistiky ovšem policie neeviduje.

V důsledku požití návykových látek loni zemřelo na českých silnicích 78 lidí (z toho čtyři na severu Čech), což je nejvíce od roku 2011. Meziročně se jedná o nárůst 24 usmrcených osob. Není proto divu, že odborníci bijí na poplach a chystají na letošek velké osvětové akce.

„BESIP plánuje na rok 2019 celostátní kampaň na alkohol a jiné návykové látky u mladých řidičů, kteří způsobují největší počet dopravních nehod pod jejich vlivem. Opět využijeme spolupráce zejména s policií a dalšími subjekty, například pojišťovnami,“ přibližuje Jan Pechout.

Loni v únoru způsobila v Ústí nad Labem nehodu opilá těhotná řidička vezoucí zadním sedadle vezla dvouletou dceru.