Toho psa nedostanete. Ani náhodou, řekl tyrance zvířat soudce

„Ze spisů vyplývá, že paní obžalovaná naprosto nedbá jakýchkoliv rozhodnutí státních orgánů. To pro ni není nic. Dělá všechno proto, aby pro tuto bagatelní trestnou činnost, jinak se to ani nedá nazvat, jednou skončila na dlouhá léta ve vězení. Obávám se, že pokud bude tak usilovná, že se jí to může v brzké době podařit,“ varoval Večerkovou předseda senátu Luboš Vlasák.



Dvaatřicetiletá recidivistka proslula tím, že přes soudní zákaz opakovaně řídí auta. Nemá však jen vášeň pro jízdu za volantem. Se stejným zápalem si pořizuje zvířata, která pak chová v nevyhovujících podmínkách. Úředníci z Prahy 12, kde má Večerková trvalé bydliště, jí proto v říjnu 2015 chov zvířat zakázali a to až do roku 2019. Jenže marně.



Žena je pacientkou Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, zůstává ale svéprávná. V lednu 2016 požádala lékaře o vycházku s tím, že musí v bytě vyřešit havárii vody. Poté, co léčebnu opustila, si u jednoho chovatele koupila štěně kanárské dogy. Když se pak měla do nemocnice vrátit, svěřila psa svému kamarádovi Romanu Bejstovi. Tomu ale štěně uteklo. Promrzlé a hladové ho našel v pražských Čestlicích Petr Pešek. Začal pátrat po tom, komu pes patří a zjistil, že ženě, která zvířata chovat nesmí.



Po zatoulaném psovi se už sháněla i Večerková. Dozvěděla se, u koho je, a po nálezci chtěla, aby jí zvíře okamžitě vrátil. Ten to po domluvě s policií odmítl a psa svěřil specializovanému útulku. Kvůli porušení zákazu chovu zvířat skončila Večerková před soudem. Hájila se tím, že štěně koupila jako dar pro kamaráda Bejstu a hned mu ho věnovala, protože jeho pes uhynul.



Bejsta u soudu uvedl, že jeho nemocný pes tehdy ještě žil. Štěně měl od Večerkové dostat až v budoucnu. Rozzlobilo ho, když zjistil, že se o případ zajímá naše redakce a že je u soudu i kameraman iDNES.tv.

Svědek prohnal na chodbě soudu kameramana (28. 7. 2017):



VIDEO: Běž, nebo tě zabiju! Zuřivý svědek Bejsta prohnal kameramana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obvodní soud pro Prahu 4 Večerkové neuvěřil, že štěně koupila a darovala. Žena například už dřív na policii obvinila nálezce Peška, že jí psa ukradl a prohlašovala, že vlastníkem zvířete je ona. U soudu dostala deset měsíců podmíněně. Zkušební doba, během které by se neměla dopustit dalších prohřešků, byla u první instance stanovena na čtyři roky.

Večerková se s rozsudkem odmítla smířit. Prostřednictvím obhájkyně podala odvolání k Městskému soudu v Praze a žádala zproštění obžaloby. Nenavrhla ale ani jeden nový důkaz. „Paní obžalovaná se domáhá toho, abychom hodnotili důkazy jinak, než to učinil soud prvního stupně. Důkazní situaci přitom považuje za úplnou,“ podivil se předseda odvolacího senátu Vlasák.



Kancelář na alibi

O vině Večerkové neměli soudci po přezkoumání případu pochyby. Ženě pouze zkrátili zkušební dobu - ze čtyř let na tři roky. Zrušili také prvoinstanční rozhodnutí, podle kterého na ni měla dohlížet probační a mediační služba. „K čemu u tohoto přečinu? Že za ní budou běhat, jestli paní Večerková neřídí a nebo si nejde koupit psa? V tomto případě to postrádá smysl,“ vysvětlil Vlasák.



Upozornil žalobce, aby se zabýval tím, jestli kamarád Večerkové Bejsta nelhal u soudu v její prospěch. Nebylo by to poprvé. Podobně se muž snažil vyvinit recidivistku u jiného soudu, když řídila přes uložený zákaz. „Vzpomněl jsem si na známý český film Fešák Hubert, ve kterém je Kancelář na alibi. Pan Bejsta je něco podobného. Státní zástupce by měl zkoumat, jestli se nedopustil křivé výpovědi,“ zdůraznil předseda senátu.



Odvolací soud odmítl argument obhajoby, že Večerkové při uložení zákazu chovu zvířat nikdo přesně nevysvětlil, co znamená slovo „chovat“ a ona to proto nechápala. Ze znaleckého posudku totiž vyplývá, že žena si je dobře vědoma toho, co dělá, a není důvod ji ve svéprávnosti omezovat.



„Není osobou mdlého rozumu, Ví, co znamená, když psa chová, když si ho koupí a má ho doma. Nám je jedno, jestli s ním chodí na cvičiště. Ale ona toho psa zakoupila a prezentovala se jako jeho vlastník. Pouze po dobu, kdy byla v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, se jí měl o toho psa starat pan Bejsta. Staral se tím stylem, že mu pes utekl,“ konstatoval Vlasák.

Žena posedlá psy. V listopadu 2017 venčila dalšího:

VIDEO: Recidivistka se zákazem chovu zvířat má dalšího psa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S eskortou a v poutech

Odvolací senát vyhověl státnímu zástupci, který požadoval, aby štěně propadlo státu. O psa se tak Alice Večerková ani její kamarád Roman Bejsta nemohou soudit, zvíře se k nim už nevrátí.



„Dneska nám řekla, že ho chce, ať ho vydáme panu Bejstovi. Ani náhodou. To je pro tento senát naprosto nepřijatelné. My hledíme na paní obžalovanou jako na majitelku. Touto věcí spáchala trestný čin, protože si zakoupila, chovala a držela zvíře, což jí bylo zapovězeno. Proto tuto věc necháváme propadnout,“ uzavřel Luboš Vlasák.



Štěně získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a může ho snadno darovat chovateli, který se o psa v současnosti již stará.

Večerková není s rozsudkem spokojená. Obhájkyni ještě v jednací síni požádala, ať podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Od soudu ji odváděla eskorta. Recidivistka s osmi záznamy v rejstříku trestů je totiž ve vazbě. Zase ji chytili, když přes zákaz řídila auto.

Večerková psy nezvládá, u OC Lužiny napadali kolemjdoucí (5. 9. 2017):