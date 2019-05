Nezmizím do Bruselu, kopu za sever Čech, slibuje skokan eurovoleb Vondra

Čekal jste takový výsledek?

V posledních dvou měsících jsem projel podstatnou část republiky a měl jsem z toho dobrý pocit, věřil jsem si. Samozřejmě ten konečný výsledek pro mě byl velikým pozitivním překvapením. Mám velkou radost a děkuji všem, kdo mi dali svůj hlas.

Jaké bude podle vás rozložení sil v europarlamentu a koho vy osobně byste viděl jako jeho lídra?

Jedno je jisté, výsledky ukazují další roztříštění politických sil v evropském parlamentu. Myslím si, že hlavní problém je odcizení etablovaných elit od většinového obyvatelstva, což je podle mě vzkaz výsledků voleb třeba ve Francii, ale i odjinud. Nebude v této situaci jednoduché hledat nějakého lídra a myslím si, že je ještě brzo hodnotit.

Každopádně já stojím napravo a budeme usilovat o dvě věci - aby převahu získaly síly napravo a abychom spolupracovali s těmi, kdo zabrání tomu, že Evropská unie bude postupně páchat sebevraždu. Je to projekt, který je pro nás velmi důležitý, jsme země v srdci Evropy a závisíme na tom, aby se tomuto širšímu celku dařilo. Bezmála 80 procent našeho bohatství vytváříme tím, že to, co u nás vyrobíme, uplatňujeme na trzích jinde.

Na jakou problematiku se chcete během mandátu zaměřit? Jak se budete snažit pomoci Česku, případně Ústeckému kraji?

Jsou důležité tři věci. Má hlavní kompetence je v evropských bezpečnostních věcech, kde se profiluji celoživotně a mám jistě dost zkušeností a kontaktů, aby nás tam bylo slyšet. Za druhé si kladu za cíl přispívat ke snižování rozdílů mezi lidmi a elitou, to znamená, že nezmizím do Bruselu, ale dál se budu zajímat o názory u nás. Ta třetí věc přímo souvisí se severními Čechami, které jsou výrobním a průmyslovým srdcem republiky. Je potřeba najít správný balanc mezi průmyslem a politikou životního prostředí tak, aby naši lidé nepřicházeli o práci, třeba likvidací automobilového průmyslu. Budu kopat za zájmy Severočechů, od kterých ten mandát mám větší měrou, než odjinud.

V minulosti jste byl senátorem za Litoměřicko, co vás s tímto místem pojí?

Moji prarodiče zde před druhou světovou válkou bydleli, po záboru pohraničí nacisty však odešli do Prahy. Já jsem se sem vrátil poté, co jsem si zde počátkem 90. let koupil chalupu. Místní lidé mě pak požádali, zda bych za ně nekandidoval do Senátu a já se v roce 2006 stal senátorem za Litoměřicko. Litoměřice jsem si tak zamiloval, že jsme se sem s manželkou koncem loňského roku přestěhovali. Jsem tedy nyní Litoměřičanem na plný úvazek.