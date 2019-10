Najednou vyšla rána, hájí se drogový boss. Podle žalobce družku popravil

Příbuzní zastřelené ženy dnes na obžalovaného čekali na chodbě soudu a křičeli na něj, že je vrah.

Albert Aliu před začátkem hlavního líčení žádal soudce, aby byla z jednací síně vykázána veřejnost. Soud ale jeho žádosti nevyhověl. Hlavní líčení bylo krátce po zahájení na deset minut přerušeno na žádost obžalovaného s tím, že se mu udělalo špatně.

Po přestávce Aliu soud přesvědčoval, že výstřel z jeho zbraně vyšel nešťastnou náhodou.

„Najednou vyšla rána. Uviděl jsem kouř. Pak jsem se vrátil zpátky do auta. Přijel jsem k tchánovi a řekl mu, že jsem asi zranil družku. Nevím, o čem jsme se spolu bavili. Vzal mi klíče od auta. Sedl jsem si ale do druhého a jel do Plzně. Po cestě jsem vyhodil zbraň i telefon,“ vypověděl Aliu.

Dodal, že kdyby chtěl družku opravdu zabít, mohl to udělat už dávno předtím.

Vražda se stala loni 18. října kolem 22. hodiny před vjezdem do firmy v Kotelské ulici v Rokycanech.

Sedmatřicetiletá žena tehdy čekala v autě před továrnou na příchod kamarádky.

„Obviněný přistoupil k vozidlu, otevřel přední dveře u spolujezdce a po krátké slovní rozepři s poškozenou vytáhl z kapsy bundy samonabíjecí pistoli. Tu si předtím opatřil na blíže nezjištěném místě a neměl oprávnění k jejímu držení. Namířil na hlavu poškozené a jednou vystřelil. Střela ženě poranila obličej a krční páteř,“ uvedl státní zástupce a čin označil jako popravu.

Zraněnou ženu se snažili zachránit lékaři neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Po jedenácti dnech hospitalizace ale pacientka zemřela.

Ze spisu vyplývá, že Aliu po střelbě někomu řekl, aby zavolal záchranku. Sám pak skočil do superbu, kterým k továrně přijel, a jel do domu nedaleko rokycanského vlakového nádraží, kde žil otec jeho družky. Tomu řekl, že ženu „asi zastřelil“.

„Zrovna jsem se chystal spát, když přiběhl na schody a říkal: ‚Andreji, Andreji, zastřelil jsem dceru.‘ Vzal jsem klíče od auta a jel na to místo. Viděl jsem dceru, jak leží na zemi,“ popsal hrůzné okamžiky otec zemřelé.

Aliu pak odjel z Rokycan směrem na Plzeň jiným autem. Cestou podle své výpovědi volal policistovi ze specializovaného odboru, kterého znal z minulosti, a tomu oznámil, že „je asi vrahem“.

Utýral ji, říká otec postřelené z Rokycan (21. 10. 2018)

VIDEO: Utýral ji, říká otec postřelené z Rokycan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestou z auta vyhodil pistoli a mobil. Dojel až do plzeňské čtvrti Lochotín, kde bydlí jeho příbuzní. Odtamtud se znovu pokoušel kontaktovat policistu, pak ho před panelákem zatkli kriminalisté.

Aliu při výsleších tvrdil, že ženu nechtěl zabít ani na ni vystřelit. Opakoval, že kohoutek zbraně zmáčkl nešťastnou náhodou, v rozrušení a nevědomě. Příčinou napětí mezi střelcem a obětí údajně byl další muž.

Pozůstalí požadují jako náhradu nemajetkové újmy 10,5 milionu korun.

Albert Aliu má kriminální minulost. V srpnu 2017 mu soud v Lounech za dobré chování ve vězení prominul třetinu desetiletého trestu za obchodování s drogami. Před nástupem do výkonu trestu se však Aliu skrýval.