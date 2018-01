Hvězdou letošního ročníku festivalu Beats for Love bude Alan Walker

Dvacetiletý norský DJ a producent, který bude jedním z největších es ostravského tanečního festivalu Beats for Love, se ve světě nejvíce proslavil se svým hitem Faded. Ten za dva roky nasbíral na YouTube 1,4 miliardy zhlédnutí a získal platinovou desku v deseti zemích. Videoklip k tomuto tracku byl zároveň nejhranějším klipem za rok 2016 na TV Óčko.



„Tato fakta jen potvrzují, že jde o jednoho z komerčně nejúspěšnějších producentů současnosti, a my jsme moc rádi, že jsme ho pro festival získali,“ říká šéf Beats for Love Kamil Rudolf.

Loni v září vydal Walker nový singl nazvaný All Falls Down, na kterém spolupracoval se zpěvačkou Noah Cyrus. „Jedná se o mladší sestru slavné Miley Cyrus. Tento song rovněž stojí na počátku nové kampaně nazvané World of Walker, která bude obsahovat více nových singlů, videoklipů a dalších překvapení,“ podotkl ředitel.

Dorazí čtyři stovky umělců

Vedle Walkera vystoupí na Love stage také britský multiinstrumentalista Youngr, jenž při svých vystoupeních používá až deset hudebních nástrojů. „O Youngra jsme hodně stáli, vždyť za minulý rok absolvoval na osm desítek vystoupení po celém světě včetně amerického a evropského turné. A měl je beznadějně vyprodaná,“ líčil Rudolf.



Na Drum & Bass stage si tento rok svou premiéru odbude novozélandské duo The Upbeats, které mimo jiné stojí za drum & bass „hymnou“ posledních let nazvanou Dead Limit.

Jako už tradičně bude i letos součástí festivalu EDM & Trance stage, na které jako jeden z headlinerů vystoupí holandský DJ a producent Dannic. Na Techno stage pořadatelé pozvali Lucu Agnelliho z Itálie, jenž vlastní vydavatelství Etruria Beat.

Festival Beats for Love se koná od 4. do 7. července v industriálním parku Dolní Vítkovice. Vystoupí na něm téměř čtyři stovky umělců z celého světa a zaplní více než deset pódií.