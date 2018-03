Aktivisté protestovali před jatkami. Čekali na kamion, který nepřijel

Veganští a vegetariánští aktivisté se sešli před branou firmy Jatky Bučovice. Přinesli si transparenty s obrázky zvířat a českými a anglickými nápisy jako „Na každém životě záleží” nebo „Koncentrační tábory v roce 2018??”.

„Až přijede nákladní auto se zvířaty, pokusíme se ho zastavit a poprosíme řidiče, aby prostor s prasaty otevřel. Natočíme je a vyfotíme,” rozdával instrukce v devět hodin ráno jeden ze spolupořadatelů Lukáš Vincour. Až do dvanácti hodin se však žádné z auto se zvířaty neobjevilo. Řidiči všech dalších vozů, které do areálu firmy projely, zastavit odmítli.

„Taková akce je tu poprvé,” poznamenal majitel jatek Jan Pavlík. Dále však odmítl situaci komentovat. Později dodal, že aktivisté nedělali žádný nepořádek. „Jsme jatky, je logické, že se zde zabíjejí zvířata. Oni proti tomu protestují, je to jejich názor, nebudu jim ho brát,“ uvedl Pavlík pro ČTK.

Zaměstnanci se s protestujícími nebavili a na otázky, kdy dojede nějaký vůz s prasaty, odpovídali: „Však to uvidíte.”

V Británii nemusíme žádat o povolení, říká aktivistka

Na akci se podílela i Shivonne Kaspara Engenová z Nizozemí. S hnutími The Save Movement a Activism on the Road objíždí různé státy Evropy. „Byli jsme třeba v Norsku nebo Británii. Podle nás zabíjení zvířat není správné. Bučovice jsme si vybrali kvůli tomu, že se nám zdejší továrna zdála největší,” uvedla Engenová.



Podle ní jsou protesty například v Británii odlišné. „Tam nemusíme žádat o povolení, takže snadněji natrefíme na kamion se zvířaty. Není však pravidlem, že by zvířata na jatka dojížděla pouze brzy ráno. Kamiony jezdí z různých zemí a doráží v různé časy,” poukázala aktivistka.

Pokud se aktivisté na nějakém místě objeví několikrát, majitelé a manažeři firem s nimi podle Engenové začnou vyjednávat.

Protest, který organizátoři nahlásili jako pietní akt před smrtí zvířat z jatek, město Bučovice povolilo. Protest byl poklidný, aktivisté se rozestavěli kolem silničních svodidel a mávali na projíždějící auta transparenty. V poledne hromadně odjeli.