Od aktivistů z lomu Bílina budou doly vymáhat škodu. Hnutí se chce bránit

Ještě před protestním pochodem v sobotu brzy ráno šestnáct účastníků klimakempu vniklo do povrchového dolu Bílina, kde vylezli na vrchol jednoho z rypadel. Severočeské doly (SD) musely kvůli nim na dvanáct hodin přerušit práci.



„Vzniklé škody nyní vyčíslujeme. Věc předáme našim právníkům, kteří rozhodnou, zda je budeme vymáhat po jednotlivcích, nebo po ekologickém hnutí Limity jsme my,“ řekl dnes MF DNES mluvčí SD Lukáš Kopecký.

Pokud by mělo škody zaplatit ekologické hnutí, je připraveno se právně bránit. „Nemyslíme si, že by byla jakákoliv škoda, že se nic nevytěžilo a nespálilo se další uhlí,“ reagovala aktivistka Veronika Dombrovská.

Vniknout do lomu Bílina se podařilo už loňským účastníkům klimakempu. SD tenkrát musely kvůli jejich protestní akci na několik hodin zastavit těžbu skrývkových hornin. Škoda ale společnosti nevznikla, protože protest se odehrával v místě, kde byla plánovaná čtrnáctidenní odstávka.

Policie vyhodnotí zásah do měsíce

V souvislosti se sobotními protesty je řada aktivistů podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy policie i z neoprávněného vniknutí do důlního díla.

„Přestupky budou standardně oznámeny příslušným správním orgánům, které je budou řešit. To se týká i přestupků přítomných cizinců,“ sdělila krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Vyhodnocení bezpečnostního opatření by podle ní mělo být ukončené do měsíce.

Přestupkem neoprávněného vniknutí do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická činnost, se bude zabývat Obvodní báňský úřad pro Ústecký kraj.

„K řešení ostatních přestupků nemáme kompetenci. Vzhledem k vysokému počtu aktivistů nelze spolehlivě odhadnout, jak dlouho bude řešení trvat,“ vysvětlil mluvčí báňského úřadu František Ševčík.

Zákon stanovuje sankci za neuposlechnutí výzvy až do výše 10 tisíc korun, za vstup do důlního prostoru až do 15 tisíc.



Sobotní protestní akce v lomu Bílina:

VIDEO: Aktivisté vnikli do dolu Bílina, zasahovala policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu