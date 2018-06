Ústecký magistrát selhal v integraci Romů, prohlašuje místní aktivista

Jak podle vás lze pomoci lidem v ústeckých ghettech?

Mám radost, že město znovu nevstoupilo mezi lokality Agentury pro sociální začleňování, která ve městě fungovala mnoho let a výsledky byly nula nula žádné. Myslím si totiž, že řešení problému Ústí nemohou nabídnout pražské agentury nebo velké neziskové řetězce a jacísi pražští experti, kteří si něco vyčetli z knížek. Myslím si, že to řešení může přinést jen aktivizace potenciálu běžných lidí, kteří třeba v Předlicích bydlí. Je třeba s nimi spolupracovat a plánovat komunitní práci. Tudy vede cesta. A to se tady nedělá. Město na to nedává žádné peníze. Minulý týden jsme s některými lidmi, kteří přišli na demonstraci (o demonstraci zde), zašli na schůzi komunitního plánování. V Ústí existuje snad už od roku 1998 a my jsme tam teď byli první lidé z komunity! Když tam sedí experti z pražských neziskovek a agentur a ti tam spolu vymýšlí nějaké opravdu nesmyslné plány řešení, aniž by to nějak konzultovali s lidmi, kteří tam žijí, tak to nemůže fungovat. V Ústí politika sociální integrace Romů v posledních dvaceti letech totálně selhala. Do Předlic se nalily obrovské dotace, většinou z peněz EU. Myslím si, že k těm lidem ani nedotekly. Bývalo by bylo lepší, kdyby se jim ty bankovky rozdaly nebo kdyby se bankovky spálily v Trmicích v teplárně a bylo by z toho alespoň teplo.

Co podle vás selhává konkrétně?

Posledních dvacet let se dává 99 procent prostředků na takzvané sociální služby. Princip - jeden sociální pracovník, aniž by měl ale v ruce nějaký nástroj na řešení problému, do každé romské rodiny. Jsou tu kluby, kde si děti hrají, ale také asistenti prevence kriminality a kamerové systémy. Tento balíček opatření ale nefunguje. Je nutné aktivizovat samotné Romy. Do kontrastu s tím bych chtěl říct, že naše sdružení Amare Předlice loni uklidilo okolí Prostřední ulice. Odvezli jsme odtud několik desítek tun odpadu, všechno jsme to udělali zadarmo. Zorganizovali jsme místní dobrovolníky. Do dnešního dne je to tam stále uklizené. Lidé, kteří to uklidili, si to sami hlídají. V další ulici Na Nivách uklízejí placení dělníci, jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží čisté.

Co žádáte od magistrátu?

Jsou věci, které může ovlivnit. To je podpora místních iniciativ a budování vztahů. Jde také třeba o regulaci výherních automatů ve vyloučených lokalitách. Na každou korunu, kterou město z automatů dostane do pokladny, musí vydat minimálně tři jiné na řešení problémů v oblasti kriminality. Potom jsou věci systémové, které město ze své pozice neovlivní. To je například systém exekucí. Lidé, kteří si vzali nebankovní půjčku úročenou tak, že ji už několikanásobně přeplatili, ale stále jim běží někde nějaké penále, se dostávají do dluhové pasti. Ve vyspělých západních zemích je maximální výše splátky i s penále a odměnou exekutora omezená. Další věcí je vzdělávání romských dětí podle vyšších standardů, než je teď nastaveno. Jestli budou stále vzděláváni odlišně než většina společnosti, tak se budou odlišně chovat i v dospělosti.

Situace v Ústí se nyní vyhrotila. Hrozí, že desítky Romů ze dvou končících ubytoven zůstanou na ulici. Co by podle vás město mělo dělat v tomto případě?

Myslíme si, že ze zákona o obcích má město povinnost starat se o potřeby svých občanů. A základní potřeba každého občana je bydlení. Jsou tu rodiny s dětmi, jsou tu staří lidé, invalidní důchodci... A my bychom chtěli, aby jim město efektivně pomohlo, což nespočívá v tom, že se jim rozdávají nějaké seznamy ubytoven mimo město. Ale tady se k tomu dobře postavil centrální městský obvod s místostarostou Karlem Karikou. Ti teď lidem opravdu pomohli a většina obyvatel ubytovny Klíšská dostala důstojné bydlení. Ještě ale zbývá takzvaná Modrá ubytovna na Střekově a tamní municipalita není tak ochotná.

Co když namítnu, že každý by se měl o své bydlení starat sám?

Ano, ale tady jsou vlastně dva oddělené trhy s bydlením. Jeden trh je pro bílé, tak bydlím třeba já, ve čtvrti Všebořice mám byt 3+1 za sedm tisíc. Jenomže na tomto trhu nemají Romové šanci. Nikdo jim byt nepronajme z důvodu masivní etnické diskriminace. Policii to ale nezajímá, nikdo ji nevyšetřuje, nikdo ji nepostihuje, nikdo antidiskriminační zákon nevymáhá. Romové tedy musí tam, kde jim byt pronajmou. A jdou k takzvaným obchodníkům s chudobou. Jenomže ti se chovají tržně, protože vědí, že mají zboží, které všichni chtějí, a tak si mohou říct o vysokou cenu. Výsledkem je stejně velký byt, jako mám já, ale v Mojžíři a Romové ho dostanou za nejméně 12 tisíc. A to sídliště je skoro jediná možnost, kde mohou bydlet v bytě první kategorie. Tam se ale nevejdou všichni, a tak musí jít do Předlic nebo na ubytovny za šílené „romské ceny“. Oni by bez těch dávek na bydlení mohli platit normální ceny, ale nemohou platit šílené „romské ceny“ v jim dostupných lokalitách. To řešení je velmi jednoduché - postih diskriminace a vymáhání antidiskriminačního zákona. Pak se Romové z nekvalitních ubytoven sami přestěhují do levných a kvalitních bytů ve městě, obchodníci s chudobou zkrachují, ghetta se vyprázdní a všechno bude v pořádku.

Všechno, co říkáte zní logicky, ale pak vidíte romské rodiny, jak se v pracovní den dopoledne povalují po náměstí, v době výplat dávek jezdí taxíkem do obchodů. Přesvědčujete Romy, aby se postarali sami, měli práci i peníze?

Řešíme hlavně komunitní věci, děláme komunitní vzdělávání, učíme dospělé i děti, děláme přednášky o věcech, které se ve zvláštních školách neučí a tak dále. Nesledujeme přesně, kdo chodí a nechodí do práce. Podle mě ale pracuje 99 procent dospělých mužů. Bohužel velká část z nich neoficiálně, protože často čelí exekucím. Když budou legálně chodit celý měsíc do práce, tak vše stejně pošlou exekutorovi. Takže je to stejné, jako kdyby do práce nechodili. Nabídek na práci načerno je navíc v Ústí dost. Spousta zaměstnavatelů to upřednostňuje. Vím, že tady v Ústí prezident Zeman při své návštěvě říkal, že ti lidé by měli jít do práce. Ale ti lidé opravdu dělají většinou nějakou fyzicky náročnou manuální práci a myslím si, že by tu jejich šichtu prezident nevydržel ve svém mládí ani jednu.