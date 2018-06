Aktivista varuje před halou u pramene Nisy, petice má už stovky podpisů

Území přitom těží hlavně z přírodních krás a turismu. Prameniště je výchozím místem, z něhož se lidé vydávají na mezinárodní cyklotrasu Odra – Nisa k Baltskému moři.

Před klíčovým červnovým jednáním zastupitelů o prodeji pozemku společnosti Titan-Metalplast, jež má zájem halu stavět, rozjel i petici.

„Monumentální stavba se pak může stát varujícím pomníkem pro naše děti a vnoučata,“ upozorňuje petice. Během několika dní ji podepsala už zhruba stovka lidí. Sběr podpisů pokračuje.

„Chci, aby si zastupitelé uvědomili, že podobná stavba tam bude napořád. Nikdo přitom neví, jaký vliv může mít stavba na prameniště,“ varuje Miloš Morávek.

Hala bude vidět ze všech rozhleden

Územní plán definuje městský pozemek, kde se má hala s parkovištěm stavět, jako průmyslovou zónu. Morávek ale varuje před neuváženým souhlasem s prodejem pro účely podobně velkých projektů. Hala může mít podle něj rozlohu až čtyř tisíc metrů čtverečních.

„Bude vidět z Černé Studnice, Nisanky i z Bramberku, ze všech rozhleden v okolí. Obce a města sdružená v Mikroregionu Tanvald těží z turismu. Mají zájem na tom, aby všechny vyhledávané cíle zůstaly zachovány. Když ale budeme turistům ukazovat stejné haly, ako jsou v Horních Počernicích, je to cesta do záhuby,“ míní autor petice.

Varuje i před tím, že po dostavbě haly přibude na silnici těžkých nákladních aut. „Máme horské klima. Kamion může v zimě odsud do Jablonce jet třeba i půl dne. Stavět takovou skladovací halu na zelené louce jinde než u dálnice, je nerozum.“

Byl by to nesmysl, zní z okrašlovacího spolku

Stavba velké haly se nelíbí ani členům Novoveského okrašlovacího spolku. Ten se před osmi lety spolupodílel na obnově pomníku u prameniště a jeho rekonstrukci. Na obnovu šlo asi půl milionu korun.

„Pokud by v místě vznikla stavba tak kolosálních rozměrů, byl by to čirý nesmysl. Velmi by to poznamenalo okolní krajinu. Rozhodně by se měli k takové stavbě vyjadřovat i lidé z okolí. Pokud stavět, tak rozumně, aby to bylo v souladu s okolím,“ myslí si Kamila Lubasová z Novoveského okrašlovacího spolku.

Podle ní k prameni Nisy míří mnoho turistů. Z velké části z Německa a Polska.



„Je to velmi atraktivní místo, výchozí bod pro cyklostezku Odra – Nisa. Má velkou hodnotu nejen pro místní, ale i návštěvníky z Německa a Polska. I proto jsme tam dávali cedule s cizojazyčným překladem. K prameništi se dá výborně dostat, dobrý přístup mají i nepohybliví lidé. Jde o to, jak lákavý bude tento turistický cíl v budoucnosti,“ varovala Lubasová.

Starosta: Vše se může upravovat

Starosta Smržovky říká, že jde zatím jen o záměr a studii. „Nemáme projektovou dokumentaci ani konkrétní čísla. Firma jen požádala o pozemek, představila svůj záměr. Je to jen ve stavu vizualizace. Vše se může upravovat. Také my chceme, aby halu do krajiny zasadili tak, že by co nejméně vadila,“ řekl starosta Smržovky Marek Hotovec.

Městští radní prodej pozemku doporučili. Společnost Titan-Metalplast provozuje velkoobchod s materiály pro výstavbu plynovodů, vodovodů nebo tlakových kanalizací. Hodlá se přestěhovat z Jablonce.

Při přípravě nového územního plánu se podle starosty neohradil nikdo z obyvatel, ani úředníků, co mají na starosti životní prostředí.

„Nic nerozšiřujeme. Zachováváme původní navržené hranice. Průmyslová zóna je v plánu už třicet let. A my v ní nemůžeme stavět rodinné domy nebo provozovat agroturistiku,“ sdělil starosta a dodal: „Turisté tam pojedou tak jako tak. Dnes jezdí kolem starých jezeďáckých objektů. Stavba je jistě neodradí.“