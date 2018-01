Akční plán rozvoje Bohumína

„Akční plán rozvoje města je v podstatě zásobníkem projektů, ze kterého čerpáme při přípravě rozpočtu. Díky němu máme přehledně zpracováno, co chceme v dalších letech realizovat. Jeho prostřednictvím plníme cíle strategického plánu, který jsme schválili už v roce 2002. Od té doby už prošel dvěma aktualizacemi, protože město se vyvíjí a my na to musíme reagovat,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že dokument je konkrétnější a rozpracovává jednotlivé investice.

Akční plán cílí na tři zásadní oblasti. První z nich je zlepšení hospodářských podmínek a infrastruktury. V ní se objevují návrhy na nové chodníky, přechody, parkoviště, kruhové objezdy či cyklostezky. „Zahrnuje i investice do pietních míst, veřejných prostor a osvětlení. Zásadní je i problematika zaměstnanosti a podpory podnikání. Pamatuje se například na vznik obchodní zóny v opuštěném areálu za Kauflandem, podporu veřejně prospěšných prací a nabídky městských pozemků k podnikání,“ vyjmenoval bohumínský místostarosta Lumír Macura.



Druhým pilířem, na kterém akční plán stojí, je životní prostředí. „To je palčivá otázka, která trápí spoustu lidí. Pokud chceme v Bohumíně udržet mladé rodiny s dětmi, musíme v rámci možností města usilovat o to, aby se zlepšilo ovzduší a přibyla zeleň. Proto počítáme s výsadbou stromů, nákupem rekuperačních jednotek pro školy, vznikem nového lesoparku a rozšířením Rafinérského lesíku. Chceme pokračovat v dotování ozdravných pobytů pro děti a napojit další domy v centru Bohumína na centrální vytápění, což je ekologicky přijatelnější forma než klasické vytápění tuhými palivy,“ popsal starosta.

Poslední, nejširší okruh investic akčního plánu, zahrnuje projekty zaměřené na bezpečnost, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, volný čas, kulturu, sport a rekreaci. „To vše dohromady tvoří podobu města a kvalitu života Bohumíňáků. Pokud lidé mají pocit bezpečí a jistoty zdravotní péče, vědí, že se jejich děti mohou kvalitně vzdělávat a že všechny generace mají dostatek možností, jak trávit volný čas, pak jsou spokojení. A to je náš hlavní cíl. K jeho plnění nám pomáhá právě akční plán,“ dodal Macura.



Město připravilo přehlednou prezentaci, která má veřejnosti pomoci se v akčním plánu zorientovat. Představuje nejen změny, díky nimž se Bohumín v posledních letech rozvíjel, ale především konkrétní projekty a vize, na kterých chce stavět v příštích šesti letech. Na veřejné projednávání akčního plánu mohou přijít všichni, kterým není budoucnost města lhostejná.



Uskuteční se v pondělí 29. ledna v 16 hodin v zasedací místnosti A 230 v prvním patře radniční budovy A.



„Budeme rádi, když přijde co nejvíce lidí. Názor Bohumíňáků nás vždy zajímá. Těšíme se na všechny náměty z řad našich obyvatel,“ uzavřel starosta.