Řvoucí agresor si brousil nůž na těhotnou ženu, zachránili ji štamgasti

Štamgasti z Hostince Harcoff v Návsí přispěchali sedmadvacetileté ženě na pomoc ve chvíli, kdy už agresor bodal do dveří a snažil se je rozbít.

„Nebylo to poprvé, co partner svou družku napadal. Policie u nich zasahovala už víckrát, ale tentokrát to zašlo hodně daleko. Žena se ukryla do koupelny ve chvíli, kdy si muž začal brousit nůž,“ řekl jeden ze svědků incidentu.

Dodal, že když osazenstvo hospody uslyšelo křik, vyběhlo nahoru, zasáhlo a zavolalo policii.

„Agresor pak mezi námi rychle proběhl ven a bylo vidět, že něco ukrývá pod bundou. Nůž pak objevila servírka schovaný a zabalený v utěrce za hostincem na zahradě,“ upřesnil svědek.

„Muži jsme sdělili obvinění ze dvou trestných činů, za což mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že právní kvalifikaci ještě upřesňovat nechce.