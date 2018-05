Advokátka na Facebooku označila starostu za pohlavní orgán, zaplatí 8 tisíc

Candigliota na sociální síti facebook okomentovala starostovu fotografii z tříkrálového průvodu, ve kterém seděl na velbloudu, větou: „Malá hádanka: Co je to? Má to dva hrby a na zádech pohlavní orgán.“

Jejího výroku si všimla Česká advokátní komora a projednával jej i kárný senát. Ten zhodnotil právniččino vyjádření tak, že se provinila proti stavovským pravidlům. Na případ jako první upozornil server Lidovky.cz.

„Při výkonu advokacie nepostupovala tak, aby nesnižovala důstojnost advokátního stavu,“ uvedla v rozhodnutí předsedkyně kárného senátu Karin Konstantinovová. Trest Candigliota nedostala. Kárný senát se shodl, že samotné projednání věci je dostačující. Musí ale zaplatit výlohy jednání – osm tisíc korun.

„Souhlasím s tím, že advokát by měl ve veřejném prostoru dodržovat pravidla slušnosti i mimo výkon advokacie. Jistě se lze shodnout na tom, že mezi porušení pravidel slušnosti patří používání vulgárních slov. Nicméně použití slovní hříčky, která má více možných významů, z nichž jeden může být neslušný pro osobu, která si sama svými vlastními myšlenkovými procesy takový význam domyslí, podle mého názoru rozhodně nelze vnímat srovnatelně jako použití vulgárního slova,“ napsala právnička ve svém vyjádření kárnému senátu.

Pro starostu je věc uzavřená

Proti jeho rozhodnutí se odvolala. Jak tvrdí, komentář nepsala „při výkonu advokacie“, ale pouze jako břeclavský občan, který dlouhodobě sleduje politické dění ve městě a nesouhlasí se způsobem, jakým ho vedení města řídí.

S tím ale kárný senát nesouhlasil. „Pravidla profesionální etiky zavazují advokáta k určitému chování nejen při výkonu advokacie, ale podle ustálené kárné praxe i soudní judikatury i v soukromé sféře. Přičemž hlavním důvodem tohoto požadavku je ochrana advokátního stavu a ochrana veřejných zájmů,“ komentovala to Konstantinovová.

Starosta města Pavel Dominik se již dříve vyjádřil, že věc považuje za uzavřenou.

Candigliota na sebe upozornila už před třemi lety, kdy se soudila kvůli tomu, že ji policisté chtěli ve vlaku legitimovat a když odmítla, strávila dvě hodiny na služebně. Soud původně rozhodl, že policie po ní chtěla doklady bezdůvodně, Nejvyšší správní soud však následně toto rozhodnutí zrušil.