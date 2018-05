Adršpach není nafukovací, ve hře je rezervace vstupenek i změny pro auta

Odvrácená stránka turismu se naposledy ukázala o květnových svátcích, kdy si Broumovsko vybraly za cíl stovky hlavně polských automobilistů. Když se zaplnila parkoviště v Adršpachu, policie po několik dnů ve špičce uzavřela silničku vedoucí k hraničnímu přechodu ve Zdoňově, aby doprava nezkolabovala jako v létě. Turisté tak museli odstavovat auta na vzdálenějších místech.



Ochránci přírody už se dohodli s obcemi, že požádají Královéhradecký kraj o zpracování koncepční studie. Opatření navrhnou odborníci na dopravu, cestovní ruch, životní prostředí či územní rozvoj. Koncepce by měla odpovědět na otázku, kolik turistů ve skalách je ještě únosné na hodinu či den, zda zavést rezervaci vstupenek nebo jak zajistit hladký příjezd turistů.

„Nacpe se tam každý“

Kolem skal jezdí lokálka, dokonce od letošního dubna o víkendech i vlaky z polského Walbrzychu. Ochranáři se snaží návštěvnost okruhů regulovat alespoň tím, že nepovolují nová parkoviště. V Adršpachu je plocha pro 750 aut, ve Střmenském podhradí asi sto míst. Při květnovém náporu město Teplice nad Metují odstavilo ještě asi 200 aut, část turistů však uzavírka zřejmě odradila.



Potíž je, že Adršpach od dubna nabídl parkování zdarma, aby odboural kolony čekajících aut. Podle krajského radního pro cestovní ruch Pavla Hečka to ale situaci nezlepšuje.

„Poláci o svátcích chtějí do skal, dopoledne se to na silnicích ucpe a odpoledne už je klid. Velký problém je, že zastupitelé Adršpachu rozhodli, že zruší parkovné. Pak se tam nacpe každý, ale parkoviště nejsou kapacitní. Stav, kdy policie musí řídit dopravu v okolí, se do budoucna nedá udržet. Záměrem je turisty rozptýlit do celého regionu, Adršpach není nafukovací, podobně jako třeba koupaliště v Meziměstí, Ostaš nebo Broumovské stěny,“ tvrdí meziměstský místostarosta a krajský radní Hečko (ČSSD).

Pomoc od kraje?

Adršpach sklízí kritiku za bezplatná parkoviště i na sociálních sítích a lidé si na to stěžují i ochranářům. V sousedních Teplických skalách parkovné zůstalo a návštěvníci, kteří přijedou na území města veřejnou dopravou, dostanou desetiprocentní slevu.

O něčem podobném v Adršpachu nechtějí slyšet, slevu po příjezdu veřejnou dopravou dávají jen turistům, kteří se vypraví na místní zámek.



„Podobnou slevu k návštěvě skal jsme neschválili a zatím o tom jednat nebudeme. Pokud jde o návaly aut, my jsme si udělali některá opatření, abychom je zvládli. Příjezdové komunikace patří kraji, ten si to řeší, obec s tím nic neudělá. Čekáme, co vzejde z impulzu pro kraj. Určitě nemohou být jednotlivé obce samy na řešení takového problému. My potřebujeme pomoci hlavně v dopravě, komunikacích,“ podotýká starosta Adršpachu Bohuslav Urban (Nový směr, nová vize).

Možnost zavedení rezervačního systému na vstupenky starosta Urban nechce ani komentovat. Jedním z důvodů, proč ho Adršpašští nechtějí, je podle starosty to, že do skal se dá vejít více cestami.

„Čekáme další masakr“

O náhled odborníků stojí i Teplice nad Metují. „Plně vytížených nebo přetížených dnů bude přibývat. Sami to nejsme schopni zvládnout, a proto žádáme kraj, aby nám s tím pomohl. Je potřeba rozptýlit turisty na širší území,“ míní starosta Teplic Milan Brandejs (nez. za STAN). Město do budoucna připravuje ve Střmenském podhradí parkování se závorovým systémem.

Podle ochránců přírody ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko je stav turistiky ve skalách dlouho neuspokojivý a pět let se přešlapuje na místě. Proto letos svolali schůzku s dobrovolnými svazky obcí, jednotlivými obcemi i policií.

Návštěvnost na Broumovsku v roce 2017 podle provozovatelů skalních okruhů:

Adršpašské skály - kolem 300 tisíc platících

Teplické skály - kolem 70 tisíc platících turistů

- kolem 300 tisíc platících Teplické skály - kolem 70 tisíc platících turistů Údaje sčítačů v terénu 2017:

Vlčí rokle propojující Adršpašské a Teplické skály: 1125/75063/76188

Koruna v Broumovských stěnách: 195/11324/11519

Slavný v Polických stěnách: 546/15404/15950

Hvězda v Polických stěnách: 1327/46835/48162

Vysvětlivky - první údaj: leden až únor; druhý údaj: březen až prosinec; třetí údaj: celkem

Zdroj: Správa CHKO Broumovsko

„Předem lze vytipovat dny, kdy skály i veškerá infrastruktura přetékají návštěvníky. Zatěžuje to i policii. Stav, kdy to řešíme zavíráním silnice u hraničního přechodu, je zřejmě dlouhodobě neudržitelný. Další nápor se dá čekat na dny kolem Božího těla 31. května, kdy je v Polsku svátek. Pak budou prázdniny, další masakr očekáváme kolem 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Adršpach bude v sezoně plný i o víkendech, ale víceméně tamní infrastruktura stačí, i když je na hranici svých možností,“ popisuje vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

Ochranářům vadí, že v národní přírodní rezervaci turisté sešlapávají keříky, napomáhají erozi, ryjí po skalách, rozbíhají se mimo cesty a ruší živočichy. Navíc v davu lidé přicházejí o hezký zážitek z přírodního unikátu. Návštěvnost ale v poslední době roste i v dříve klidnějších místech. Loni speciální sčítače ukázaly, že i třeba v Broumovských a Polických stěnách se pohybují desítky tisíc lidí.

Policie slibuje, že bude dál s obcemi spolupracovat, aby jim s dopravní zátěží pomohla. Kvituje, že už nastal posun a její příslušníci nesuplují pořadatelskou službu u parkovišť. Krajské ředitelství policie navýšilo počty hlídek, které do regionu zajíždějí, a případně jim pošle posily. Navrhlo také osadit třeba u polních cest přenosné dopravní značky zakazující vjezd a parkování.

Příležitostnou uzavírku na silnici k přechodu ve Zdoňově budou dál využívat, protože tím omezují vjezd příliš mnoha aut ke skalám, ale silnice přitom zůstává průjezdná pro záchranáře. „Dopravní situaci by pomohlo snížení objemu turistů přijíždějících v jeden okamžik do tohoto území, takové je doporučení Policie ČR pro samosprávy a dotčené orgány,“ říká mluvčí hradecké policie Jan Čížkovský.

Bez pokladen a rezervací to nepůjde, říká odbornice

O potížích s návštěvností se ví delší dobu, krajský Program rozvoje cestovního ruchu do roku 2020 zmiňuje přetíženost nejvyhledávanějších zajímavostí i to, že na Broumovsku působí dvě destinační společnosti, což tříští síly.

Oblast Kladského pomezí zahrnuje Náchodsko, Broumovsko i část Jestřebích hor na Trutnovsku. Podle marketingové strategie z roku 2015 sice stoupal počet návštěvníků v Kladském pomezí, ale nerostl počet ubytovaných a noclehů. Zatímco si turisté v regionu roku 2000 zaplatili 610 tisíc noclehů, v roce 2014 to bylo jen 258 tisíc noclehů.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se zkrátil mezi těmito lety z 4,5 dne na 2,8 dne. Cestovní ruch je ale na vzestupu, podle údajů Českého statistického úřadu v kraji loni vzrostly počty ubytovaných na 1,26 milionu a průměrná doba přenocování je 3,3.

A chválí, že Adršpach poskytuje kartu hosta pro lidi, kteří přijedou na víc dnů. Lidé cestují víc, neboť v Česku či Polsku se daří ekonomice, přibývá i cestujících seniorů.Odbornice na sociální geografii Dana Fialová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zná situaci ve skalních městech zprostředkovaně, a tak nechce být příliš konkrétní.

„Měli by spolu komunikovat všichni zainteresovaní aktéři - CHKO, obě skalní města, všechny okolní obce, občanská sdružení působící v místě, rezidenti i chalupáři. Obávám se, že bez kas na všech přístupových cestách, rezervačního systému a strážců to v sezoně a svátcích nepůjde,“ říká Dana Fialová.