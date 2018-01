Adalbertinum otevře stylový lokál, oprava budovy však nabírá zpoždění

Interiéry Adalbertina, kde poslední pivo natočila jedna z restaurací řetězce Potrefená husa před třinácti měsíci, se zcela změnily.

„Restaurace byla v hrozném technickém stavu, úpravy interiéru - nový interiér, klimatizace, kuchyň – nás stály 12 milionů korun. Myslím však, že se povedl. Celé prostory jsme vybourali až na základ a kde to šlo, přiznali jsme původní architektonické prvky,“ popisuje za nové nájemce Milan Těšínský.

Teď už stropy zdobí původní štuky, interiéru dominuje leštěná měď a dřevo. „Restaurace evokuje první republiku. K této krásné budově se dobře hodí,“ míní Miroslav Franc, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která má kulturní památku pronajatou od města.

Spokojeni jsou i památkáři. „Nový nájemce odstranil starší nevhodné úpravy a interiér vrací k původnímu, to vždy vítáme,“ říká vedoucí oboru památkové péče na hradeckém magistrátu Jan Falta.

Pilsner Urquell Original Restaurant Jachta otevře v únoru. Rodina Milana Těšínského provozuje podniky v Chocni a Litomyšli a věří, že hradecká novinka bude mít glanc.

„Chceme se vrátit do klidné prvorepublikové atmosféry a v tom duchu je vytvořený také vnitřek. Naše heslo je úslužnost, pohostinnost a kvalita. Koncept stojí na dobrém tankovém pivu, doplněný je dobrým jídlem. Základem bude česká kuchyně, nabídneme tradiční pochutiny k pivu. Jednou za měsíc chceme představit i různé národní kuchyně. Chystáme se nabízet i snídaně,“ plánuje Těšínský.

Restaurace má 150 míst a oddělitelný salonek. „V létě chceme otevřít zahrádku až se stovkou míst. S městem teď kvůli tomu jednáme o zmenšení parkoviště,“ říká Milan Těšínský.

Budova potřebuje rekonstrukci

Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. „Plány nových nájemců se mi moc líbí. V jejich nabídkách rozhodovala cena, ale i plány s restaurací,“ sděluje náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková (HDK). Nájemní smlouva je uzavřena na deset let.

Zatímco v přízemí Adalbertina vzniká elegantní interiér, samotná kulturní památka chátrá. „Největší problém je střecha. Foukne vítr, odnese nějaké šablony, my to musíme opravit. Je to nekonečný boj. Špatné jsou i odpady. Alespoň jsme nechali opravit spodní část fasády a provedli opatření proti holubům,“ říká Miroslav Franc.

Vedení města připravuje opravu novobarokní budovy už několik let.

„Vysoutěžili jsme firmu na všechny stupně projektové dokumentace. Ta ale záhy zjistila, že rozsah projekčních prací bude větší, než se předpokládalo, což by nebylo finančně kryté, a tak od smlouvy odstoupila. Připravujeme nový tendr, v létě bychom chtěli vybrat nového projektanta,“ uvádí náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Opravit se má fasáda, střecha, okna a modernizovat také interiéry. „První odhady ceny jsou ve výši 40 až 50 milionů korun. Teoreticky by práce na obnově Adalbertina mohly začít v roce 2020. Teď zjišťujeme, jestli se dá získat dotace,“ dodává Vedlich.

Podle památkáře Jana Falty by si budova obnovu zasloužila. „Odložení projektu sice památku bezprostředně neohrožuje, ale bylo by žádoucí se tím zabývat. Na dnešním vzhledu se odráží způsob užívání budovy před rokem 1989 a to je jí na škodu,“ řekl.